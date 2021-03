Terroirs d’autrefois – Cuisiner à la mode des lacustres Cinq archéologues invitent à tester des «menus palafittiques» comme au Néolithique. Natacha Rossel

Le site www.palafitfood.com propose plusieurs recettes, dont le ragoût d’épeautre et de plantes sauvages fraîches. PalaFitFood

Bien sûr, il faudrait se servir de marmites en terre cuite et de plats en argile, d’ustensiles en bois et allumer un feu pour que l’expérience soit complète. Mais il suffit d’un peu d’imagination pour remonter le temps et s’immerger dans la préparation d’un repas à la mode des lacustres. Pour célébrer de manière festive le 10e anniversaire de l’inscription de 111 stations palafittiques au Patrimoine mondial de l’Unesco , cinq archéologues suisses ont créé le site www.palafitfood.com (en allemand, mais un logiciel de traduction online fera l’affaire). Plusieurs recettes sont disponibles et, chaque mois, un défi invite les plus intrépides à inventer de nouveaux plats.