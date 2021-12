Concert au Théâtre de Grand-Champ à Gland – Cuivres en Fête célèbre Noël avec le Geneva Brass Le quintette de cuivres genevois s’associe pour ses 20 ans au quintette Alliance de Lyon. Matthieu Chenal

Le Geneva Brass en action, avec, de gauche à droite: Eric Rey, tuba, Christophe Sturzenegger, cor, Baptiste Berlaud, trompette, Lionel Walter, trompette, et David Rey, trombone. Blaise Glauber.

Ce n’est pas un, mais deux ensembles de cuivres qui vont régaler le public pour un concert de Noël, avec le Geneva Brass Quintet et Alliance Quintette de Lyon. Ce rendez-vous pétillant s’inscrit dans le cadre des festivités des 20 ans du Geneva Brass, une formation très active qui se produit en Suisse et à l’étranger au rythme de 20 à 25 concerts par an. Créé en 2001, l’ensemble réunit cinq interprètes virtuoses, tous détenteurs d’un master de la Haute École de musique de Genève.