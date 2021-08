Bilan d’une édition alternative – Cully en petit mais aussi pour les petits Le festival de jazz a su revenir sur la scène en modèle réduit et estival. La preuve avec le rendez-vous jeune public de la chanteuse Sandra Nkaké. Boris Senff

Avant sa prestation du soir, la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkaké a présenté un concert pour le jeune public. LUTHOR

La note bleue est omniprésente en cette rentrée. Même les festivals rocks s’y mettent, comme Nox Orae à La Tour-de-Peilz, qui insérait le quartet d’Erik Truffaz dans sa programmation de vendredi. Un concert qui cherchait et trouvait finalement son public avec des musiciens qui donnaient chacun le meilleur, et tant pis pour les quelques raccords approximatifs…

À quelques encablures de là, c’est Cully qui faisait du jazz, au sens le plus souple du terme, son menu principal avec le second week-end d’une édition estivale – on se rappelle que la manifestation se tient habituellement en avril – sans son Chapiteau de 1000 places, pour éviter une annulation que le festival a été l’un des premiers à expérimenter l’an dernier.

Brûlant la politesse à Jazz au Peuple de Nyon (ve 3 et sa 4 sept.) et à JazzOnze+ de Lausanne (du me 8 au di 12 sept.), le Cully Jazz se présentait donc prudemment en version réduite mais au bénéfice d’une réponse de la part de son public, qui ne semblait pas vouloir prendre en compte ces mesures dans son envie de participer à la fête. Samedi, il y avait donc foule dans le petit bourg de Lavaux, même s’il s’agissait parfois surtout de prendre l’apéritif en profitant d’un festival Off qui essaimait dans le village.

Belles variations sur la douceur

Parmi les artistes programmés en soirée, la chanteuse franco-camerounaise Sandra Nkaké ouvrait les feux avec un concert destiné au jeune public. Une prestation raccourcie, condensée, mais sans grande modification esthétique par rapport à celle qui allait suivre pour les grands, au temple elle aussi. Entourée de Paul Colomb au violoncelle et de Ji Drû à la flûte traversière, celle qui module une voix sautant des basses aux aigus sans perdre le fil de l’émotion, reprenait des chansons composées par des femmes.

Sous un vitrail christique irradié par le soleil de fin de journée, les Lilith, Eve et Marie-Madeleine étaient à l’honneur. Passant du blues à la chanson française, Sandra Nkaké, centrale dans cette instrumentation délicate, développait de très belles variations, dédiées à un besoin vital «dans notre monde cabossé: la douceur». Au moment de l’échange avec le public des enfants, c’est pourtant le violoncelle qui remportait la mise devant ces jeunes intrigués par sa forme et ses possibilités sonores. Un beau moment offert par le festival.

Bilan miraculeux

Dimanche, au moment du bilan avant un dernier concert dans l’après-midi, le directeur artistique Jean-Yves Cavin ne pouvait que se réjouir du succès de cette édition alternative, malgré la fatigue liée à des moyens eux aussi réduits et au travail supplémentaire occasionné par les mesures Covid. «C’est un peu miraculeux. En sept jours de festivals, on n’a eu que du beau. Nous avons organisé cet événement – que je ne me résous pas à considérer comme la 39e édition du festival – en un mois et demi et, sur les quelque 50 concerts, il n’y a eu aucune annulation, rien n’a changé par rapport au programme, ce qui n’est pas le cas habituellement. Dans les salles, l’ambiance était hallucinante avec un public tellement content qu’il en devenait presque hystérique.»

Avec son budget réduit à un quart (650’000 fr.) de celui d’une édition normale, le Cully Jazz a fait mieux que résister à l’adversité avec, pour chaque jour d’activité, entre 1200 et 2500 personnes sur site et un taux de remplissage des salles de 80%.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.