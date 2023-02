Festival off – Cully Jazz proposera 85 concerts gratuits Le programme complet de la prochaine édition, qui se déroulera du 14 au 22 avril prochains, a été dévoilé ce mardi.

Une quinzaine de caveaux et scènes extérieures accueilleront la programmation gratuite du 40e Cully Jazz, du 14 au 22 avril (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Outre l’offre payante, 85 concerts gratuits seront proposés durant le prochain Cully Jazz du 14 au 22 avril. Quinze scènes accueilleront des projets émergents et éclectiques venus des différentes régions de Suisse et de l’international. Pour la première fois, trois d’entre elles seront installées en extérieur.

Proposées par des partenaires du festival, ces scènes extérieures, l’une au bord du lac et deux nouvelles au centre du village, recevront de jeunes musiciens suisses. Ils y présenteront leurs nouvelles collaborations ou des projets émergents, annonce le Cully Jazz dans un communiqué.

Parmi les invités helvétiques du festival off, dont le programme complet a été publié ce mardi, la chanteuse lausannoise Maud Paquis, la Lucernoise Léa Mathis – alias Pet Owner, les Zurichoises Gina Ete et Big Zis ou encore les Genevois de Bandit Voyage. Au chapitre improvisations et expérimentations, le public pourra retrouver le quartet Prototype, Louise Knoblil ou encore Photon (s), projet du pianiste Gauthier Toux.

Invités connus

A l’affiche également des musiciens venus d’ailleurs: le collectif espagnol La Sra. Tomasa et sa fusion de style novatrice, les musiciennes croato-slovènes de freekind ou encore le duo belge Lander & Adriaan et sa «dance music» effrénée. Le saxophoniste français Rodolphe Lauretta proposera son album «Kreoli».

La programmation payante avait déjà été dévoilée en janvier. De nombreuses têtes d’affiche sont attendues, dont Erik Truffaz, le trio de Roman Nowka et Stephan Eicher, l’Avishai Cohen Trio, Barbara Hendricks et André Manoukian. Les noms des invités de Manu Katché sont désormais tous connus avec Ben l’Oncle Soul, Gabi Hartmann et Thomas Dutronc.

Parmi les activités autour du festival, la balade musicale revient cette année avec un nouveau parcours dans Lavaux. Le traditionnel concert pour enfants aura lieu le mercredi 12 avril avec la violoncelliste Dom La Nena.

ATS

