Les chats ne sont pas les seuls à être perchés. C’est ce que prouvent Constantin Nifachev, Thomas Verduyn et David Bollier avec leur entreprise Légumes Perchés. Leur objectif? Faire fleurir l’agriculture urbaine en végétalisant les toits. «Nous connectons les citadins à la nature et à une alimentation saine et locale. En deux ans, nous avons installé un demi-hectare de paysage comestible», se réjouit Thomas Verduyn.

Pour réduire ce «fossé entre rural et citadin», les trois jeunes hommes proposent de mettre en place des potagers urbains et autogérés par les habitants, notamment sur les toits des immeubles. Leur mission vise à pérenniser les lieux, enseigner les bons réflexes et encourager le lien social entre les résidents d’un quartier. «On sème avec les habitants et on fait découvrir des légumes peu connus comme le colrave», précise Constantin Nifachev.