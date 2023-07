Agriculture urbaine – «Cultiver son jardin est un vecteur de transition écologique» De mercredi à vendredi à Lausanne, l’association pour le développement rural Agridea propose débats, visites et ateliers ouverts à tous sur les potagers en ville. Catherine Cochard

Pour Florian Rudaz, collaborateur scientifique chez Agridea, faire pousser des légumes permet de se rendre compte des enjeux agricoles. Florian Cella

Mercredi et durant trois jours, l’Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (Agridea) propose des conférences, visites et ateliers pour apprendre à cultiver son jardin potager en ville, mais aussi débattre de l’agriculture urbaine et plus largement discuter de la manière de concevoir une ville fertile. Trois questions à Florian Rudaz, collaborateur scientifique chez Agridea.

L’agriculture urbaine est une idée ancienne. Pourquoi est-il pertinent de la remettre au goût du jour? L’agriculture urbaine peut être une source de solutions face aux défis du changement climatique et à la perte de la biodiversité. Végétaliser le milieu urbain, y planter des arbres fruitiers ou proposer un potager aux citadins, tout cela fait partie des réponses données par l’agriculture urbaine aux problématiques actuelles.

Pourquoi les citadins ont-ils durant des années perdu l’intérêt pour l’agriculture urbaine? Pour développer les villes et faire face à l’évolution démographique, on a mis en place un système qui voulait clairement délimiter ce qui était urbain de ce qui était rural. Cette distinction est plus perceptible dans d’autres pays que le nôtre, mais chez nous aussi elle a favorisé l’érosion de l’intérêt, dans les centres, pour l’agriculture urbaine. Tout en rendant les citadins très dépendants de notre système alimentaire.

«L’agriculture urbaine est un puissant outil de sensibilisation pour conscientiser les citadins et citadines à ce que l’on mange et aux défis représentés par l’agriculture et le système alimentaire.» Florian Rudaz, collaborateur scientifique chez Agridea

En quoi cultiver des plantes sur son balcon au centre-ville peut-il être un vecteur de transition écologique? L’agriculture urbaine ne va pas remplacer l’agriculture conventionnelle, ni permettre de nourrir les habitants des villes. Mais c’est un puissant outil de sensibilisation pour conscientiser les citadins et citadines à ce que l’on mange et aux défis représentés par l’agriculture et le système alimentaire. Cultiver son jardin est un vecteur de transition écologique. On peut toutefois souligner le poids des fermes périurbaines dans la production alimentaire, avec notamment la livraison de paniers de légumes dans les villes. Quand on sème ses propres légumes, on se rend compte de comment ils poussent et des difficultés auxquelles il faut faire face – météo, maladies –, ne serait-ce que pour produire des tomates. En «potageant», on devient plus conscient de la valeur des comestibles, de l’importance de leur traçabilité, des traitements que ceux qu’on achète en grande surface peuvent avoir reçus. Cette prise de conscience peut permettre d’augmenter notre autonomie alimentaire et participer plus globalement à la transition écologique des individus.

