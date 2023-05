Aliment singulier – Cultivons les fleurs dans notre assiette Trop peu utilisées en cuisine, la capucine, la bourrache ou la lavande, entre autres, possèdent toutes sortes des vertus précieuses pour la santé. Exemples… Clémentine Fitaire

Aussi belles que bonnes à manger et favorables à notre santé: les fleurs comestibles sont un must dans l’assiette! GETTY IMAGES

On les retrouve souvent comme élément décoratif dans les assiettes des grands restaurants. Mais les fleurs comestibles ne se résument pas à leur beauté… elles peuvent aussi être un atout pour la santé. La nature regorge en effet de plantes au fort pouvoir thérapeutique, qui ont, depuis la nuit des temps, enrichi notre pharmacopée. En voici quelques-unes parmi les plus réputées, poussant dans nos contrées, et dont les vertus sont reconnues.