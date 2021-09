Dossier spécial – Culture cet automne: 100 têtes d’affiche qui font le buzz «24 heures» tire le portrait de ces créateurs, musiciens, professionnels de la scène, programmateurs… qui vont faire rayonner la culture du canton. Gérald Cordonier

Béné

Poussez la porte et entrez donc vous installer, le rideau s’est levé!

Qui sont les 100 qui feront la culture, cet automne, en terre vaudoise? Tenter d’y répondre s’est avéré stimulant et passionnant. Frustrant, parfois. Urgent, surtout! Après de longs mois durant lesquels les artistes se sont retrouvés réduits au silence ou stoppés dans leurs élans, après l’enchaînement des fermetures qui ont forcé le public à rester plus ou moins éloigné des théâtres, salles de concert, lieux d’exposition et cinémas, nous avons choisi d’imaginer un cahier spécial qui traverse les forces créatives du canton. De Lausanne à Yverdon, de Nyon à Aigle.

«Parlons talents et imaginations, réactivons la curiosité et le plaisir!»

Ces quatorze pages se veulent un reflet du foisonnement artistique qui a rejailli un peu partout. Il ne sera question, ici, ni d’enjeux politiques ni de combats idéologiques. Parlons talents et imaginations, réactivons la curiosité et le plaisir! Savourons la réjouissance qu’il y a à se laisser surprendre par une nouvelle création qui fusionne les énergies d’une bande de saltimbanques. Retrouvons ce bonheur qu’il y a à communier autour d’un même objet artistique.

Personnellement, je craignais que le plaisir se soit émoussé au fil de la pandémie. Pour moi comme pour beaucoup. M’écharper, il y a quelques jours, avec des amis pour savoir si le film «Dune» méritait ou non des louanges m’a excité. Observer le regard captivé des spectateurs, masques tombés et assis en cercle, quand ils découvraient, mercredi, la nouvelle pièce chorégraphique de Philippe Saire, m’a rassuré. Sentir, le lendemain, la joie communicative du public venu écouter Renaud Capuçon et les musiciens de l’OCL, à nouveau autorisés à faire salle comble, m’a soufflé. C’est sûr, le plaisir est toujours là.

Il est donc venu le temps de fêter nos artistes. D’ici ou d’ailleurs. En choisir 100 n’a pas été évident. La sélection devait se limiter à ceux qui ont une actualité avant la fin de l’année. Avouons-le d’emblée: le chiffre est symbolique. Il en figure bien plus que cela dans notre cahier spécial. Car chaque talent qui se retrouve en haut de l’affiche le doit à des hommes et des femmes qui l’accompagnent dans l’ombre, à des collègues avec qui il partage les feux de la rampe. Qu’à cela ne tienne. Nous avons donc choisi de mettre à l’honneur ces chanteurs, musiciens, comédiens, humoristes, metteurs en scène, danseurs, plasticiens, écrivains, programmateurs, producteurs… qui vont faire buzzer l’automne culturel vaudois. Celles et ceux qui – au-delà des chapelles esthétiques et dans toutes les disciplines – nous impressionnent par leur parcours, par leur rayonnement et leur réussite, par leur force d’innovation, par le succès qu’ils engrangent auprès du public ou, tout simplement, par leur motivation à se faire une place sous les projecteurs. Finalement, c’est une passionnante et très subjective cartographie de la scène romande qui se dessine. Un arrêt sur image qui fait la nique à la pandémie. Et nous rappelle que l’heure de la rentrée culturelle a bel et bien sonné!

Notre dossier spécial:

Sous les feux de la rampe, dans leur studio ou leur atelier, ces créateurs tissent un parcours qui leur vaut une reconnaissance publique ou critique loin à la ronde. Portraits.

Art et expositions

Lausanne, le 31 août 2021. Les artistes Manuel Müller et sa fille Gilda Müller dans l’atelier de Manuel à Sébeillon. Ils exposent ensemble à Saint-Gall. Odile Meylan

Quatre Müller se sont fait un prénom d’artiste Les liens de l’art unissent aussi Robert, le sculpteur, Miriam, la créatrice de bijoux, Manuel, «facteur d’icônes», et Gilda, dessinatrice. Une histoire qui s’expose et se raconte, belle!

Les «eaux nomades» de Catherine Bolle inondent de sens La plasticienne vernit sa première exposition chez Fabienne Levy. Histoire d’une rencontre entre deux Lausannoises défendant l’art dans leur ville.

Artistes, peintres et photographes à découvrir cet automne Une sélection d’expositions et d’événements au programme jusqu’à la fin de l’année.

Théâtre et danse, spectacles musicaux, humour et jeunesse

Et j’ai crié Aline…Thierry Romanens et Format A3 Mercedes Riedy

Les salles de spectacle ouvrent leurs rideaux Foisonnant, le menu des scènes vaudoises promet un automne riche en découvertes. De quoi oublier la longue fermeture des théâtres. Découvrez 11 personnalités qui défendent haut leur art et une sélection de douze spectacles à ne pas manquer.

Paillettes et musique: l’automne sera festif Comédies musicales, spectacles musicaux et propositions jeune public égaieront la saison.

Poliez-Pittet le 10 septembre 2021. Nathalie Devantay, humoriste, chez elle. 24 heures/Odile Meylan

Nathalie Devantay ne connaît pas la crise Notre rencontre avec l’humoriste qui lance un nouveau spectacle tout en jouant dans la Revue vaudoise et en projetant une nouvelle série de ses soirées Humour et Terroir chez les vignerons.

Soignez vos zygomatiques! Wiesel, Rollmann, Auer & Veillon, Bersinger, Karin Ce…Les humoristes dégoupillent leurs vannes sur les scènes vaudoises. Avant-goût et sélection de 13 spectacles incontournables cet automne.

Frédéric Recrosio ou l’âge de raison, presque Scénariste, directeur, comédien, papa… Le Veveysan d’adoption entame une saison aux multiples casquettes, lui qui a un large front.

Musique

Marc Aymon , Jérémie Kisling et Matthieu Gafsou. Patrick Martin

Quelques beaux humains pour porter aux nues Marc Aymon. Sur la musique de Jérémie Kisling et les photos de Mathieu Gafsou, le chanteur prend son envol. Des notes et des photos.

Le D! Club a 25 ans et Les Docks font le plein de concerts. La salle lausannoise s’offre un automne chargé pour célébrer un quart de siècle entre electro, hip-hop et fiesta pendant que Les Docks libèrent leur stock.

Colin Vallon toujours dans le vent tonifiant Portrait du pianiste originaire d’Yverdon-les-Bains.

Classique: l’EVL et le Sinfonietta clèbrent leur anniversaire, cette saison. L’Ensemble vocal de Lausanne de Pierre-Fabien Roubaty et le Sinfonietta de David Reiland célèbrent les 60 ans de l’un et les 40 ans de l’autre à un tournant de leur histoire. Rencontre avec les deux chefs David Reiland et Pierre-Fabien Roubaty.

Cinéma

L’affiche de la Nuit du court métrage 2021 DR

Ciné-Festival a survécu au scénario catastrophe. Cet automne, Cinétoile Malley fête ses 20 ans et son rendez-vous d’avant-premières vivra sa 24e édition du 2 au 7 novembre. Rencontre Jean-Daniel Cattaneo et Fabrice Gevisier qui dirigent le multiplex de l’Ouest lausannois.

Les rendez-vous du cinéma romand cet automne. Des fondus de cinéma qui s’activent à le défendre, ça ne manque pas dans le canton. Au menu: courts métrages, comédies, documentaires, cinéma underground… Notre sélection de festivals et nuits spéciales.

Livres et littérature

Pajak, Pellegrino, Delay… Têtes d’affiche de l’automne littéraire Que nous réserve la rentrée? Quelques éléments de réponse avec des auteurs attendus au tournant.

