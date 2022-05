Samedi dernier, à l’Eurovision de la chanson, les échos de la guerre en Ukraine ont explosé, en fin d’émission, quand le groupe ukrainien Kalush a fini par l’emporter grâce à un vote massif du public en sa faveur. Jusque-là, il n’était que troisième.

Mais ces échos étaient bien présents sotto voce au moment où les jurys des 40 pays participants égrainaient leurs votes. À lire leur attribution de points (de 1 à 12), on pouvait ressentir clairement des signaux plus politiques qu’artistiques. Comme par hasard, la Finlande ou la Lettonie ont voté nettement en faveur des Ukrainiens, alors que la Serbie ou la Croatie leur ont préféré d’autres groupes. Le nombre de points obtenus par les Ukrainiens dans le choix de chaque jury dessinait une sorte de carte géopolitique de la chanson, une carte qui serait amusante si elle n’était pas le reflet d’une tragédie.

Deux jours plus tard, mardi, s’ouvrait le 75e Festival de Cannes, dans la fureur guerrière des réacteurs du nouveau «Top Gun» avec Tom Cruise. Pour le coup, le message était clair: le festival se met en ordre de marche, défendant une position ferme pour la paix et contre la guerre, même si le passage rugissant de la Patrouille de France, au-dessus du tapis rouge où se tenait Tom Cruise en smoking, contredisait un peu le discours pacifiste. Mais peu importe: peu après l’entrée des troupes russes en Ukraine, le festival avait annoncé renoncer à toute présence de représentants officiels russes et de films représentants cette même officialité.

«Le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius n’a pas pu finir son film. Et pour cause, il a été tué en avril par les forces russes alors qu’il tournait.»

Montré mercredi en compétition, «La femme de Tchaïkovski», dernier film du remarquable cinéaste russe Kirill Serebrennikov, était autorisé à concourir en raison des positions très critiques du cinéaste à l’égard de Poutine, et au fait que lors de la présentation de ses deux films précédents, «Leto» et «La fièvre de Petrov», il n’avait pas pu venir à Cannes, interdit qu’il était par son gouvernement de sortir du pays et assigné à résidence. Aujourd’hui exilé à Berlin, il confirme sa dissidence, ce qui justifie, pour les organisateurs du festival, la présence du film, même si, dit-on, une partie de ses financements proviendraient de l’oligarque Roman Abramovitch.

Par contre les Ukrainiens étaient, quant à eux, bien présents. À la soirée d’ouverture du festival, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenu en direct, exhumant «Le dictateur» de Chaplin pour évoquer le besoin de paix.

Au programme, dans la section «Un certain regard», le premier long métrage de fiction de Maksim Nakonechnyi, «Bachennya Metelyka», raconte le retour d’une femme en Ukraine auprès de sa famille après plusieurs mois passés en captivité dans le Donbass. Le vétéran Sergei Loznitsa, installé depuis plusieurs années en Allemagne, s’interroge sur l’utilisation de la population civile en temps de guerre, en se basant sur des documents d’archives de la Seconde Guerre mondiale.

Et comme un contrepoint à ce film, le documentaire «Mariupolis 2» montre la vie au quotidien des habitants de la ville martyre de Marioupol. Son auteur, le Lituanien Mantas Kvedaravicius, n’a pas pu finir le film. Et pour cause, il a été tué en avril par les forces russes alors qu’il tournait. Il avait 45 ans. Le film a été achevé dans l’urgence par sa compagne, coréalisatrice, et sa monteuse. Observation patiente, minutieuse et saisissante de la vie d’une population sous les bombes – et face à la mort –, ce documentaire est sans doute le manifeste le plus cinglant contre la guerre que le cinéma pouvait nous donner. Pour nous rappeler que même ici, même dans les palmes de Cannes, il faut s’élever contre la guerre. Et que la culture ne peut, ni ne doit, ignorer une telle tragédie.

