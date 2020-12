Soutiens en temps de Covid – Culture: les plasticiens, ces oubliés de la crise Les critères fédéraux ne sont pas adaptés à la situation des artistes visuels. Un collectif s’est constitué pour alerter le Canton. Irène Languin

Des membres du collectif «Je n’y ai pas droit», qui défend les artistes plasticiens genevois. De gauche à droite: Peter Stoffel, Pascale Favre, Carole Rigaut, Thomas Schunke, Delphine Reist et Alexandra Nurock. Steeve Iuncker-Gomez

«Je n’y ai pas droit». Voilà le sentiment des artistes plasticiens genevois à l’endroit des aides Covid-Culture, les mesures de soutien financier prises par la Confédération et mises en œuvre par le canton. «Je n’y ai pas droit», c’est également le nom du collectif qu’ils ont constitué pour tirer la sonnette d’alarme. Dans des courriers adressés depuis le 21 septembre aux conseillers d’État Thierry Apothéloz et Anne Emery Torracinta, ils détaillent leurs graves difficultés et demandent que soit mis en place «sans délai» un train d’aides fondé sur d’autres règles d’attribution que celles édictées par le Conseil fédéral, lesquelles ne sont «pas adaptées à la situation particulière» des artistes visuels (y compris les performeurs, les curateurs indépendants, les critiques ou les chercheurs) et «à leur absence de statut».