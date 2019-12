Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Electro

Shapes Festival

Chaque année, Leysin se mue en carrefour européen des musiques electro, l’une des trois étapes du Shapes Festival qui se joue le même week-end en Grèce et en Norvège. Désormais en début de la saison de ski, la troisième édition réunit, du 12 au 15 décembre, un line up épais comme une plaque de glace. Parmi la vingtaine d’artistes annoncés, dont la DJ berlinoise Tama Sumo qui jouera sur la terrasse du Kuklos, on attend le musicien Dele Sosimi à quatre mains avec le producteur londonien Medlar ou le collectif écossais Mungo's Hifi. – (fb)

Leysin, divers lieux

Du 12 au 15 déc

www.shapesfestival.ch

Concerts

Bande de salopards

Même les salopards ont leur petit Noël – surtout les salopards! À l’enseigne de l’association du même nom, qui programme notamment la salle du Bourg à Lausanne, l’atelier de graphisme Standard/Deluxe organise une soirée de soutien. Au menu, les prestations solitaires de Ventura, les ballades de drone folk d’Elvis Aloys, les bluettes synthpop de Novoboy et le fort prometteur DJ set, estampillé «Twee Satanism», de DJ Sun Cousteau. Le tout se siffle entre deux huîtres, jeudi soir.

Lausanne, Standard/Deluxe

rue Saint-Martin 38 bis

je 12 (dès 18h)

www.salopard.ch

Cirque

Au Far West

Sortez vos stetson et vos bottes de cow-boy! Ambiance western vendredi et samedi au Théâtre de Beausobre, à Morges. Le Cirque Éloize pousse les portes du «Saloon» dans un show pétaradant au cœur du Far West. Sur scène, les douze saltimbanques québécois enchaînent les numéros virtuoses sous les airs de Johnny Cash et de Patsy Cline. – (nr)

Morges, Théâtre de Beausobre

Ve 13 déc. (20h) et sa 14 (19h)

Rens.: 021 804 97 16

www.beausobre.ch



Jazz

Trois fois Spanyi

Musicien au parcours relevé et prof de piano jazz à la HEMU, Emil Spanyi s’installe pour trois soirs au club de jazz Chorus à Lausanne. Épaulé du prodige lausannois de la trompette Shems Bendali, il s’attaque jeudi au répertoire de Herbie Hancock avant de faire le pont entre ses amis musiciens parisiens et lausannois en quintet vendredi et de viser l’essentiel avec le batteur Daniel Humair samedi. – (bs)

Lausanne, Chorus

Du je 12 au sa 14 déc.

Rens.: 021 323 22 33

www.chorus.ch



Classique

De Bach à la pop

Un concert festif est donné par le Quatuor Byron. Les musiciens interpréteront des pièces du répertoire classique du quatuor à cordes associées à des arrangements de morceaux issus du jazz, de la pop et des musiques traditionnelles. Bach, Haydn et Beethoven côtoieront Stevie Wonder, Jacob Gade, Amy Winehouse et Freddie Mercury. – (mch)

Renens, Salle de spectacles

Di 15 (17h)

www.renens.ch