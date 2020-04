En 1925, le Japon toussait dans son mouchoir

Fort élégante et gracieusement assise, la fillette se couvre le nez et la bouche d’un mouchoir immaculé. On devine, à ses yeux fermés, qu’elle y contient un accès de toux ou un éternuement. Soupçon confirmé par la phrase inscrite en caractères nippons au bas de l’illustration, et traduite en anglais: «Let us cover our nose or mouth whenever sneezing or coughing» (ndlr: Couvrons notre nez ou notre bouche quand nous éternuons ou toussons). Produite par la société nationale de la Croix-Rouge japonaise, cette affiche fait partie des collections du Musée international de la Croix-Rouge (MICR), qui en comptent 11'000, issues de 160 pays.

Grippe aviaire

Se rattachant au grand thème de la prévention des maladies, ce placard fait la promotion des bonnes pratiques d’hygiène auprès des enfants. Bien qu’il paraisse d’une actualité confondante, c’est en 1925 qu’il s’expose dans les écoles, alors qu’une épidémie de grippe aviaire frappe l’Empire du Soleil levant. «Constater que le bon sens se répète durant l’histoire est fascinant, éclaire Pascal Hufschmid, directeur du MICR. Les bons usages d’aujourd’hui étaient valables il y a près de cent ans, dans un tout autre contexte.»

Au sortir de la Première Guerre mondiale, le Japon aspire à affirmer sa modernité. En attestent la mise de l’homme, vêtu à l’occidentale, l’emploi de l’anglais, ainsi que la banquette sur laquelle sont installés les personnages. Cette dernière évoque le métro, dont la construction de la première ligne débute à Tokyo précisément cette année-là. La force graphique du poster consiste à associer à ces éléments novateurs le fait de se moucher dans un papier. On retrouve cette affiche sur le site du Musée, dans une version à colorier assortie de questions propices au dialogue avec les plus jeunes. «Le patrimoine permet de mieux comprendre ce qu’on vit aujourd’hui, note Pascal Hufschmid. Il est bon de se dire qu’avant nous, d’autres se sont remis d’une épidémie!»

Affiche à découvrir sur: redcrossmuseum.ch/dessine-nous-une-affiche