Les 7e Journées du romantisme explorent le voyage dans l'art

Sur les bords du Léman, les Journées du romantisme entament leur 7e édition de jeudi à dimanche, se déployant dans six organisations culturelles entre Montreux, Villeneuve et Veytaux.

Cette année, la manifestation explore le voyage à travers des créations en tout genre, portées par l’essence du mouvement culturel. «Certains groupes qui prennent part aux journées attendent l’annonce du thème pour imaginer un programme inédit, spécialement pour la manifestation, à l’image de l’Association mélodies passagères», explique Khany Hamdaoui, membre de l’association des Journées du romantisme et directrice du Théâtre Montreux Riviera (TMR).

On découvrira dans ce cas, à la Maison Visinand, le concert «Beethoven et l’Angleterre» (15 fév., 19h), qui emportera aussi en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, avec des œuvres du compositeur allemand inspirées de mélodies populaires, pour voix, violon, violoncelle et piano. Le mythique château de Chillon sera également en fête, un jour avant la Saint-Valentin, grâce à la soirée «Un lieu de rêverie romantique» (13fév., 17h30), et alliera musique et lectures autour de grands personnages comme Rousseau, Dickens, Flaubert et Hugo.

Alors que le public découvrira au TMR la comédie «La croisière ça use» mise en scène par Luq Hamett (du 14 au 16fév.), il explorera à la Maison Visinand l’univers onirique des frères Grimm, à travers une exposition voyageant dans leurs contes et légendes. Enfin, pour mettre en lumière l’écrivain français Alphonse Daudet, Jean Rime – enseignant à l’Université de Fribourg – délivrera une conférence à la Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux intitulée «Alphonse Daudet, la Suisse romantique et la Suisse touristique». Et évoquera le regard de l’auteur au moment de se confronter à la masse de curieux visiteurs affluant sur notre sol, en quête de paysages grandioses. Le chercheur s’arrêtera sur des passages du célèbre «Tartarin sur les Alpes», publié en 1885 après un périple en Suisse. A.KY

Montreux, Villeneuve, Veytaux, divers lieux

Du 13 au 16 fév.

www.montreux.ch