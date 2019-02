Après quatre ans de succès, «Ombre sur Molière» débarque à Renens

Lorsqu’il écrit «Le Tartuffe» en 1664, Molière se trouve des ennemis d’un nouveau genre. Lui qui avait l’habitude de recevoir les critiques d’hommes de théâtre doit à présent répondre aux attaques de l’Église et des dévots sur le plan de la moralité et de la religion. Et faire face à la censure. C’est cette «affaire Tartuffe» que raconte le metteur en scène Dominique Ziegler dans «Ombres su r Molière», une pièce écrite en alexandrins qui a séduit la critique et s’est jouée plus de cent fois depuis 2015 en Suisse romande. Elle arrive en février au TKM.

Pour traduire cette opposition entre l’artiste et le pouvoir, le Genevois s’était lancé le défi de respecter les règles complexes des vers de douze pieds. «J’ai voulu prendre un risque, me renouveler et paradoxalement moderniser mon écriture.» Si aucun mot n’est postérieur au XVIIe siècle, l’interprétation réussit à «livrer une approche contemporaine sans tomber dans l’exercice de style».

Renens, TKM Du 8 au 21 février Rens: 021.625.84.29. www.tkm.ch (24 heures)