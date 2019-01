«Artgenève doit penser son futur en réseau»

De plus en plus de collectionneurs l’inscrivent à leur agenda et des galeristes internationalement renommés se disputent désormais ses faveurs. Malgré son jeune âge et son format modeste, Artgenève a su faire son nid dans un circuit européen des foires très engorgé.

Les raisons du succès de l’événement reposent sur deux intentions qui tricotent son ADN depuis sa création en 2012: proposer un menu qualitativement pointu sans renier ses racines régionales, et adjoindre au versant commercial un programme institutionnel fort. À la barre du salon d’art depuis ses débuts, Thomas Hug en précise les lignes de force et les ambitions, peu avant la tenue de sa 8e édition à Palexpo.

Comment s’annonce ce cru 2019?

Bien! Au niveau du nombre de galeries, nous avons atteint notre rythme de croisière depuis deux ou trois ans. Nous nous efforçons de conserver un format raisonnable, bien que cette fois, avec 90 exposants, nous dépassions un peu la jauge: il y a eu davantage de demandes, 2018 s’étant avérée propice commercialement.

Quelles sont les nouveautés?

Quelques très grandes enseignes seront présentes, comme les Zurichois de Hauser & Wirth, ainsi que ShanghART, la plus importante galerie chinoise actuelle. Du côté expositionnel, l’un des principaux projets se tiendra à l’«Estate Show», section qui fête ses cinq ans. On y propose, en collaboration avec Gagosian, une sculpture de Chris Burden, un building de 12 mètres de haut! Nous montrons aussi des collections personnelles, telle celle de l’artiste Olivier Mosset dévoilée par le Musée de La Chaux-de-Fonds ou celle de la Fondation Gandur pour l’art.

Y aura-t-il des festivités hors murs?

Oui, Artgenève/sculptures innove, en investissant le centre historique de la ville. Durant deux mois, une dizaine d’œuvres sera disposée dans des lieux emblématiques, comme au Molard ou à la Madeleine. L’idée est d’éviter de tomber dans trop de routine. Autre exemple, alors qu’en 2018, on a intégré le PAD (Pavillon des arts et du design) avec une proposition très haut de gamme, on met sur pied cette année une exposition plus alternative à la Villa Sarasin, curatée par Elena Montesinos, avec concerts, performances ou artistes tatoueurs. J’ai vécu la période des squats à Genève et je trouvais génial de montrer ça.

Comment le salon s’est-il imposé dans le parcours pléthorique des foires d’art européennes?

D’année en année, on a voulu développer ce dialogue entre le monde du marché et le monde institutionnel. Cela a forgé notre identité. En contrôlant la taille, tout en restant absolument ambitieux dans la qualité, on a pu donner à voir des expositions qui n’ont pas de place dans la majorité des foires, lesquelles ressemblent plutôt à des shopping malls. Cette proposition un peu différente, plus créative, a probablement permis à Artgenève de se faire un nom.

Vous avez aussi toujours tenu à l’ancrage régional…

Nous avons créé une bilatéralité. D’une part, le grand amateur d’art ou le professionnel international voit les galeries qu’il connaît, mais découvre aussi tout un miroir de l’activité de la région, avec ses musées, ses écoles et ses fonds d’art. D’autre part, le public local découvre les meilleures galeries européennes et mondiales. C’est une double dynamique qui fait partie des éléments à succès du salon.

On vante également sa convivialité!

Bien des gens me disent qu’ils parviennent à discuter avec les exposants, ce qui n’est pas le cas dans toutes les foires. La scénographie joue aussi un rôle: un nombre limité d’exposants permet de créer une ambiance, au niveau de la mixité en particulier. Sans compter qu’Artgenève n’est pas qu’un salon, mais aussi les sculptures dans l’espace public ou l’enrichissement de collections institutionnelles via les prix.

En 2014, vous disiez que vous étiez arrivé à maturité en termes de taille. Vous souscrivez toujours?

Oui, sur le principe. Dans la réalité, on a tout de même un petit peu grandi, avec notamment, en 2018, l’ajout de la section dédiée au design et aux arts premiers, qui présente une trentaine de galeries spécialisées. C’est bénéfique pour tout le monde, ces exposants ayant leur propre réseau.

Quels retours avez-vous des exposants?

Il y a un grand renouvellement. Depuis deux ans, mais surtout en 2018, le succès commercial s’avère très homogène: c’est rare. Tous veulent donc revenir et une compétition toujours plus dure s’instaure. À tel point qu’on a conservé un quota de galeries régionales, afin de ne pas s’internationaliser tout à fait. On y tient, car le salon a existé et s’est développé d’abord grâce au soutien des collectionneurs locaux, qui font vivre les galeries du cru. Le succès ne doit pas nous faire perdre nos racines, il faut continuer de montrer ce qui se fait ici.

Comment conserver l’attention des collectionneurs?

Ceux d’ici, même si beaucoup étaient sceptiques au début, sont fiers d’Artgenève aujourd’hui et nous soutiennent. Aux collectionneurs internationaux, il fallait offrir plus qu’une simple foire. Leur nombre augmente, et ils sont aussi amenés par les grandes galeries. Il faut dire que Genève profite d’une situation idéale en Europe, les distances sont courtes.

Vous manque-t-il quelque chose?

On n’a jamais assez de visibilité. Ce serait intéressant de collaborer avec d’autres événements à l’échelle européenne, pour attirer les grands amateurs d’art d’autres continents. Cette année, on a conclu un partenariat avec une compagnie d’hélicoptères, afin que les visiteurs d’Artgenève puissent aussi écouter un concert aux Sommets musicaux de Gstaad ou assister à une conférence au Verbier art summit. J’essaie de penser le futur en réseau. C’est la façon de rendre une région suffisamment attractive et de lui permettre de se développer.

Et vos ambitions à plus long terme?

Pour l’instant, nous nous tenons à notre politique de ne pas trop croître quantitativement. Mais si au bout de quelques années encore, ça se passe vraiment très bien, sans doute que nous grandirons quand même un peu: il ne faut pas aller contre la nature. Nous aimerions emmener nos clients dans d’autres endroits du globe. Pas chaque année, mais en fonctionnant de façon élégante, sur le mode du pop-up. On travaille sur différents projets de salons dans des lieux plus exotiques, dont j’annoncerai prochainement les destinations. (24 heures)