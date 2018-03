Au TKM, la guerre de Troie a toujours lieu grâce à Michel Voïta

Tel Ulysse avant un long voyage… L’Odyssée parle encore et toujours aux oreilles éprises d’aventures mais qu’en est-il de L’Iliade, récit sanglant de la guerre de Troie? L’épisode mythique plane dans les consciences, le cinéma s’en empare parfois sur le mode du péplum, mais de là à tenter l’adaptation scénique…

Le comédien Michel Voïta l’a fait, enfilant non seulement le costume du metteur en scène, mais cosignant également, avec Domenico Carli, le texte L’Iliade, le choix d’Achille (Éd. d’En Bas), qui permet de contracter l’épopée en moins de deux heures sur les planches du TKM.

Dans la cible d'Achille

L’écriture, la parole en l’occurrence, est au centre du dispositif retenu. La scénographie, simple et stylisée, profitant de moments symboliques – la boule de démolition se balançant d’un camp à l’autre –, souligne visuellement un déroulé narratif souvent choral ou polyphonique, au fil duquel les acteurs jouent à tour de rôle différents héros, d’Ulysse à à Hector, en passant bien entendu par Achille, figure pivotale de la notion de destin et de liberté, de mort et de gloire.

Le débit, sa vivacité, son rythme, sur la partition d’une langue élégante, plus fouillée que le décor, devient un élément clé du spectacle que les sept comédiens maîtrisaient déjà avec assurance, mardi lors de la première.

Cette version lance quelques flèches d’actualité et d’humour pour se distancier de l’antique, mais surtout pour se rapprocher, sans insistance pesante, de l’universelle atrocité du meurtre de masse que représente la guerre. Dans cette mise en scène qui porte l’accent sur une histoire en train de se raconter, les héros perdent en majesté, mais l’humanité du récit gagne en palpitations.