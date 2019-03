Avec Carole Allamand, cap sur les Keys!

Elle a grandi dans le quartier de Saint-Jean, où une amie lui met fidèlement à disposition un logement quand elle vient à Genève. Le reste du temps, Carole Allamand vit dans le New Jersey, sur la côte est des États-Unis. Elle habite à Highland Park, non loin de l’Université Rutgers où elle est professeure de littérature française. Pour achever «Marathon, Florida», elle a obtenu un congé sans solde qu’elle a employé à écrire dans les cafés américains qu’elle affectionne. «Ceux où le bruit de fond ne dépasse pas un certain niveau et où le consommateur peut rester des heures à pianoter sur son Macbook 11, explique Carole Allamand. Je n’arrive pas à me concentrer chez moi, je trouve toujours quelque chose d’autre à faire.»

Zoopoétique

Venue ces jours-ci à Genève pour participer au lancement de son livre par les Éditions Zoé, la romancière retrouve des amis et répond aux journalistes. Son «Marathon, Florida» est un livre qui commence comme un roman policier, un genre littéraire pour lequel cette universitaire a de l’estime. «J’avais vraiment envie d’en écrire un et c’est ce que j’ai fait. Dans mon projet initial, j’avais intercalé entre les épisodes de l’enquête des chapitres se rapportant à mon enfance à Genève. Je suggérais des liens entre ces souvenirs et certains éléments du roman. Finalement, sur le conseil de mon éditrice, le livre comporte deux parties distinctes, mais les liens entre la première et la deuxième existent toujours. Au lecteur de les découvrir!»

On est moins étonné de voir apparaître des bribes de vie de l’auteure à la fin de son roman, quand on sait que Carole Allamand a mis l’autobiographie au centre de son enseignement universitaire. Elle s’intéresse aussi de très près à la zoopoétique, étude de ce qui relie animalité et humanité dans la littérature. Son premier roman, paru aux Éditions Stock en 2013, a pour titre «La plume de l’ours». «Un animal qui n’a pas fini de m’intéresser», dit Carole Allamand. Dans «Marathon, Florida», elle ajoute à son bestiaire l’alligator, le dauphin et le chien.

Mâchoire d’alligator

Un jeune homme a été retrouvé mort dans les eaux du sud de la Floride, la tête fracassée et la hanche entaillée par la mâchoire d’un alligator. Plusieurs années après, la sœur du garçon, qui vit dans le New Jersey, reprend la route des Keys pour essayer de faire éclater la vérité. La jeune femme revient en tant que policière et enquêtrice dans la petite ville de son enfance, Marathon.

«On m’a dit que mon roman ressemblait à la série «Bloodline» produite par Netflix, qui se déroule à Islamorada aux environs de Marathon. Je précise que j’ai eu l’idée de «Marathon, Florida» avant la diffusion de «Bloodline», qui a commencé en 2015.»

Très bien documenté, écrit d’une plume qui va à l’essentiel, donnant à voir et à sentir lieux et atmosphère avec une simplicité efficace, ce roman se lit d’une traite. Reste à se plonger alors dans la deuxième partie, que tout lecteur ayant grandi comme Carole Allamand dans la Genève des années 70 et 80 appréciera délicieusement.

«Marathon, Florida» de Carole Allamand, 267 p., Éditions Zoé. (24 heures)