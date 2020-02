Berberian connaît la musique (et plus)

Dans une autre vie, Charles Berberian se réincarnerait-il en chat, lui qui glisse entre les disciplines avec la souplesse du matou? «Loin de moi cette idée affreuse! s’exclame l’artiste. J’ai un chat qui s’appelle Sardine, André-Georges Sardine, noble. Il me dévisage avec tant de dédain, je crois entendre: «Casse-toi, t’es chez moi, esclave!» Moi, je fonctionne en tribu.» Compositeur, chanteur, graphiste, bédéaste… l’éclectique électrise les petits chocs du quotidien avec la douceur crépitante de la fourrure caressée à rebrousse-poil. Dans le vrac de ses dernières publications jaillissent la biographie d’une pionnière du siècle, l’architecte Charlotte Perriand, l’intégrale de Monsieur Jean, héros récurrent qui le révéla avec son compère Dupuy dans les années 90, deux volumes de «Playlist», décryptage de ses amours discographiques, ou encore un petit bijou de comédie musicale, «Tous des chats», etc. Mais avec un flegme oriental venu d’origines grecque et arménienne teinté d’élégance beyrouthine, le sexagénaire ne dédaigne pas de passer pour un dilettante.

Pourquoi avez-vous l’air de vous excuser de publier autant?

Ma foi… je tiens un discours contraire à ce que je fais. Je dis souvent qu’il ne faut pas éditer des livres tout le temps. Et puis parfois, ça arrive, comme pour pouvoir tourner la page. Là, c’est bon, j’ai bouclé un chapitre. Coïncidence, j’ai aussi arrêté ma collaboration hebdomadaire à «Grazia» qui a changé de direction.

N’empêche, d’où viennent vos curiosités, cette BD S.F. par exemple, «Nathanaëlle»?

J’ai été séduit par le dessin de Fred et écrire pour lui exigeait une précision totale. Il veut envisager chaque détail et bosse le réalisme en posant sans cesse plein de questions. En matière de science-fiction, ça pousse à construire des histoires avec un degré de cohérence maximal. L’absurde demeure, mais à la manière anglo-saxonne: il faut sentir la colonne vertébrale derrière pour se permettre des digressions d’anticipation.

Voyez-vous des constantes dans cette effervescence créative?

Au-delà de la petite cuisine formelle, mes préoccupations demeurent. Sous des angles différents, je reste attaché à montrer une époque qui génère des angoisses. Et suivant mes humeurs, j’essaie d’en rire. Le dessin évacue, plus que les mots. Je le vis comme une transe impulsive, le trait coule tout seul, sans que je le prémédite.

Cette fluide polyvalence est-elle propre à l’époque?

J’observe que, depuis une vingtaine d’années, le rapport de l’artiste au dessin est devenu très libre. L’intention compte, plus que le style. Voyez comme Manu Larcenet ou David Prudhomme changent de palette graphique d’un album à l’autre. Et même… une Catherine Meurisse, qui a un style plutôt pérenne, s’immisce dans différents domaines, ne se laisse pas attacher à un seul personnage ou univers. Voyez encore le challenge de Lisa Mandel et d’«Une année exemplaire» (ndlr: en cours de publication, la Marseillaise a réalisé une page par jour durant un an, risquant selon elle, «la prison ou la dépression nerveuse»).

Vous y ajoutez la musique. Comment vous définir?

Sur ma carte d’identité, il y a mon nom, ma date de naissance. De là, je m’occupe entre dessin et musique. J’y trouve une adéquation dans leur commune instantanéité, la même gamme chromatique. Ces activités se superposent ou même fusionnent, dans mes concerts dessinés. J’en ai repéré d’autres comme moi, Albin de la Simone, Stéphane du groupe Moriarty, Emmanuel Guibert, etc. Peut-être est-ce un truc dans le cerveau qui connecte des portes. Mœbius m’avait dit un jour: «J’ai dessiné autrement le jour où j’ai appris à danser sans plus suivre les figures imposées du rock, dans les années 60, avec le jazz afro-américain.»

La création vous a-t-elle sauvé de la déprime?

(Éclats de rire) Pas tout le temps, j’associe plutôt l’exercice à du yoga, du pilates ou de la course à pied. C’est pour moi une nécessité aussi hygiénique que prendre une douche. Des études démontrent le pouvoir du dessin sur l’équilibre mental. De là à sauver de la déprime… si je m’en porte mieux, le dessin apporte d’autres douleurs. Tiens, rien qu’un dos en compote après les longues séances face à la planche.

N’envisagiez-vous pas la médecine avant les beaux-arts?

En «transition», il est vrai que j’ai suivi un copain en fac. Un jour, je me suis retrouvé au dernier étage de l’École de médecine, rue des Saints-Pères à Paris, face à des macchabées allongés sur la table. Pour exorciser ma peur, je me suis mis à dessiner. Pour contourner leurs angoisses, ne dit-on pas aux enfants de dessiner leurs monstres?

Mais comment garder la ligne?

Bien sûr, il y aura toujours ce postulat de taper sur le même clou pour se définir. Sempé, un maître pour moi, me subjuguera toujours par la force de ses dessins. Non pas qu’il m’influence, mais sa manière obstinée, qu’il approfondit encore au point d’aboutir à un mètre-étalon, reste un exemple monumental à mes yeux. Après, c’est une question de personnalité. Avec l’expérience, je ne me fie qu’à ça. Mœbius, encore lui!, m’avait dit un jour: «Ça ne t’ennuie pas de toujours dessiner de la même manière?» De sa part, ça m’avait fait rire. Mais dans sa question perçait bien cette envie intime d’ailleurs. Il n’y a pas de formule unique.

Dandy, c'est beaucoup de travail?

Ceux qui regardent notre activité avec condescendance, j’ai envie de leur rappeler combien la guitare et le crayon restent une question de discipline. Quand je suis en vacances, c’est vrai que je continue à dessiner et à faire de la musique. Je n’y peux rien.