Berlin est mort, vive Berlin!

Après avoir passé cinq ans à Zurich, Claudia et Akira sont retournés à Berlin en 2017 avec leurs deux enfants. Ils sont arrivés dans un nouveau monde! «Les loyers avaient doublé dans notre quartier. Les offres étaient misérables et nous n’avons eu aucune réponse des agences. Nous avons eu une chance incroyable de récupérer l’appartement par trop cher d’un ami qui déménageait», raconte Claudia.

Berlin n’est plus la ville bohème qui attirait tant d’artistes et de rêveurs dans les années 1990. En dix ans, les loyers ont augmenté de 70%! Avec plus de 30 millions de nuitées, Berlin est devenue par ailleurs la troisième destination européenne après Londres et Paris. Enfin, la capitale de la première économie d’Europe gagne de nouveau des habitants après vingt-cinq ans de stagnation démographique. La crise du logement – qui s’est intensifiée avec l’arrivée de 100'000 réfugiés en 2015 – a bouleversé la vie sociale et culturelle. «Avant, l’ambiance était plus familiale. Tout le monde se connaissait. La hausse des loyers et l’avènement du tourisme de masse ont complètement changé la donne», confirme Lutz Leichsenring, porte-parole de l’association des clubs de nuit berlinois. Comme à Barcelone, les touristes de l’«easyJet-set» ruinent l’authenticité de Berlin, même s’ils rapportent un milliard d’euros par an à l’économie locale. «Les touristes détruisent ce qu’ils recherchent», accusent les graffitis sur les murs.

«Berlin a passé vingt ans à se découvrir elle-même. Aujourd’hui, les artistiques ne trouvent plus les mêmes espaces de liberté. La culture underground qui fait la spécificité de cette ville en souffre énormément. Elle s’efface irrémédiablement face à la montée des loyers», explique Harry Nutt, chef du service culture du quotidien «Berliner Zeitung». «Berlin est plongée dans une période d’incertitude et d’ennui. La ville ne sait plus où elle va», ajoute Rüdiger Schaper, responsable du service culture du journal berlinois «Der Tagesspiegel». Le béton envahit les derniers terrains vagues et recouvre ces grands murs solitaires où s’étalaient de fantastiques fresques modernes de peintres inconnus du grand public. «Depuis deux ans, ces artistes berlinois du street art sortent de l’anonymat. Ils sont passés de la rue au white cube (ndlr: espace d’exposition blanche et sans fenêtre)», décrit Katia Hermann, historienne de l’art, auteure et curatrice indépendante. Les grands clubs de nuit comme le Bunker, le Tresor ou l’E-Werk ont fermé ou bien déménagé du centre, remplacés par les hôtels, les lobbies et les institutions. Le légendaire Berghain, temple du Berlin underground élu régulièrement «meilleur club techno du monde» par la presse étrangère, s’est métamorphosée en attraction touristique.

Avec la hausse des loyers, la capitale allemande perd plus de 350 ateliers chaque année, selon un rapport de la mairie. «Avant, les artistes venaient parce que les espaces étaient bon marché, voire gratuits. Aujourd’hui, ils préfèrent retourner chez eux, à Cologne, Londres, Bruxelles ou Paris, où ils ont leurs réseaux», explique Pierre Granoux, directeur artistique de l’espace d’exposition indépendant berlinois Lage-Egal.

Perte de liberté artistique

La démission surprise, début avril, du nouveau directeur de la Volksbühne, Chris Dercon, huit mois seulement après sa nomination, a symbolisé cette désorientation de la capitale et cette peur qui ronge les milieux culturels. «Les artistes et les comédiens craignent de perdre cette espace de liberté que leur avait offerte Berlin dans les années 1990 et 2000», analyse Harry Nutt. La ville n’est plus sexy, comme le claironnait l’ancien bourgmestre Klaus Wowereit, surnommé à l’époque le Maire de la fête. Berlin s’est normalisé. Le symbole de ce bouleversement social a été l’arrivée discrète du géant Google, qui installe actuellement un incubateur de start-up dans le quartier rebelle de Kreuzberg. Une provocation pour les habitants du quartier. Tandis que le maire de la ville, le social-démocrate Michael Müller, se réjouit de cette implantation (le secteur de l’internet est le deuxième secteur économique de la capitale), les riverains dénoncent l’attitude de «conquérant» du groupe américain. «Google veut profiter de l’image hype du quartier pour attirer les jeunes des start-up. Il se moque de savoir qu’il détruit la mixité sociale», dénonce Stefan Klein, porte-parole du mouvement Fuck off Google.

Pression sur l’immobilier

L’arrivée des hipsters mais aussi des touristes a soumis le quartier à une pression sur l’immobilier qui oblige les populations les plus modestes à déménager en périphérie. La crèche, le petit café et la couturière turque sont remplacés par des bars à cocktails, des restaurants mexicains, des chaînes de fast-foods et des start-up. Enfin, les logements sont transformés en appartements de touristes qui paient pour quelques jours de présence l’équivalent des loyers mensuels du quartier. «Le problème de l’éviction des familles modestes et des commerçants va s’aggraver avec l’installation d’une pléthore de start-up», craint Stefan Klein. L’installation du campus sur 2500 m2 est considérée comme un nouveau coup d’accélérateur de la gentrification en cours. «Google cristallise les protestations», confirme Ilja Wolf-Bauwens, le patron du restaurant Volt, installé dans le même bâtiment que le géant américain. «Mais la pression est trop forte, et Google va gagner la bataille, cette fois», ajoute-t-il. Déboussolée, Berlin s’apprête à tourner une nouvelle page. «Grâce à sa taille, la ville garde néanmoins un immense potentiel. Comme destination, elle n’est pas out. Après le boom de ces dernières années, Berlin est seulement en train de se redéfinir», estime Harry Nutt. (24 heures)