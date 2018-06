Boris Vian grave toujours son sillon

Une expo comme une écume de jours si riche

A Montricher, Nicole Bertolt, directrice du fonds Boris Vian, caresse un 78 tours: «Ce «Chloé», de Duke Ellington, Boris le passait en boucle, pas une raie. Il aiguisait lui-même l’aiguille du pick-up.» Elle veille désormais sur l’appartement parisien, derrière le Moulin Rouge, où l’artiste vit de 1953 à 1959, couvé par Ursula. «À sa mort, «l’Urs» a eu le talent de ne pas se prendre pour Boris Vian.» Rue des Ravissantes, Brel, Truffaut, Brassens et autres visiteurs, se pressent, relayés désormais par des Bifgo et Oli, Disiz La Peste, etc. «Le lieu, loin du mausolée, garde l’âme joyeuse. Je travaille sur sa table, je bois mon café dans sa tasse. Nous fonctionnons sur les droits d’auteur, «la promo Vian» comme disait Ursula, son grand amour. Leur lien, si fort, demeurait. Quand elle s’écorchait le pouce sur un mur, elle râlait: «Boris, tu as laissé un clou!» Plus de 10 000 documents ont émergé, une fine écume en est exposée. De quoi donner envie de filer à Montmartre, Cité Véron «Nous y avons une harmonie rare, c’est vrai.» Voir le cas de la maison Gainsbourg, rue de Verneuil, qui se délabre. «Charlotte a espéré en vain des fonds publics. À New York désormais, elle a légué le lieu à ses enfants. À eux de s’en occuper un jour. C’était trop émotionnel pour elle». C. LE

www.borisvian.org