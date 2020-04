C’est officiel, le Montreux Jazz n’aura pas lieu cet été

«En 53 ans d’histoire, d’aventures humaines et de moments musicaux légendaires, jamais une édition du Festival n’avait dû être annulée.» C’est le cœur lourd que les organisateurs du Montreux Jazz viennent d’annoncer, ce vendredi par le biais d’un communiqué, le report historique de leur édition 2020. L’information était attendue, elle est désormais officielle. Après Paléo et Sion sous les étoiles, qui ont chacun débranché la prise jeudi, le géant de la Riviera fait lui aussi les frais de la crise du coronavirus et renonce à animer les bords du lac cette année.

Planifiée initialement du 3 au 18 juillet, «la programmation prévue cet été sera en partie reportée à la prochaine édition, qui se tiendra du 2 au 17 juillet 2021», détaillent les organisateurs. «C’est dur, même si on y était préparé.» Mathieu Jaton, directeur du MJF, voulait encore y croire. Le Conseil de fondation du festival, réuni jeudi soir, a du se résoudre à prendre la seule décision réaliste. «Il est aujourd’hui impossible d’envisager une manifestation de l’ampleur du Montreux Jazz au mois de juillet, à l’instar de nos collègues des festivals d’été en Suisse et à travers le monde. La santé de la population l’emporte bien évidemment sur toutes les autres considérations», poursuivent les communicants.

Depuis quelques jours, chaque pays européen y va de son annonce sur ses mesures sanitaires et sécuritaires, scellant notamment le destin des grandes manifestations d’été. Les évènements culturels sont interdits jusqu’à mi-juillet en France, fin août en Belgique. Ce qui a un impact direct sur les tournées des artistes internationaux, réduisant les programmations des festivals suisses comme peau de chagrin. Le Conseil Fédéral était attendu sur ce sujet jeudi, lors de sa conférence de presse exceptionnelle. Il est resté silencieux, ou presque, annonçant par les mots d’Alain Berset que «cette question sera approfondie lors d’une prochaine séance.»

Les grands festivals n’auront pas attendu une interdiction du gouvernement, tirant la prise de leur propre chef pour éviter d’engager encore des frais irrécupérables. «Je comprends le processus par étapes du Conseil fédéral, que je trouve très sage et très prudent, commente Mathieu Jaton. Même si nous aurions souhaité un message plus clair, notre décision était déjà prise. Nous savions que le problème de distanciation sociale serait durable, ce qui a été confirmé jeudi par le gouvernement. Il n’y a plus de doutes possibles.»

Sans l’interdiction claire que tous espéraient du Conseil fédéral, les contrats avec les prestataires et artistes ne pourront être déclarés caducs pour raison de «force majeure». Le directeur du MJF n’est pas trop inquiet. «Il est vrai que nous nous exposons à devoir expliciter cette annulation, cela peut compliquer les choses et amener des discussions. Ce qui ne me fait pas trop peur dans la mesure où tout le monde comprend la situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons. On est tous dans le même bateau!»

Cette annulation aura un impact économique clair sur le Montreux Jazz. Le Festival, qui emploie environ quarante personnes à l’année, réalise presque l’intégralité de ses recettes sur les deux semaines de la manifestation. À l’heure d’aujourd’hui, près de 15% de son budget avoisinant les 30 millions de francs suisses a déjà été engagé. Mathieu Jaton s’attend à un déficit «très important». «Nous devrons nous gratter la tête pour appréhender le futur, trouver des solutions de compensation et d’économie.» Le MJF compte notamment sur les aides d’accompagnements aux manifestations culturelles promises par la Confédération et le Canton. Mais reste optimiste quant à sa survie. L’édition 2021 aura bien lieu dans le Centre des Congrès, dont le projet de rénovation prévu pour démarrer en août 2022 n’a pas encore été validé et doit faire l’objet de votations communales cette année.