Cap sur les crêtes du Jura à raquettes ou skis de rando

Pour chaque randonneur, un guide adapté Nature Les ouvrages de balades se multiplient et se thématisent. Ils répondent à la demande des Romands, toujours plus friands d’explorer leur coin de pays. Plus... ABO+ Par Rebecca Mosimann 20.07.2019

Arpenter la «Vallée lyrique» avec les poètes Balades littéraires Un beau livre fait redécouvrir le patrimoine poétique romand au fil de vingt promenades, dont la moitié dans le canton de Vaud. Plus... Par Caroline Rieder 18.07.2019

Promenade dans les paysages agricoles suisses Le Matin Dimanche 23 balades faciles et accessibles à tous pour arpenter champs, vergers et pâturages. Nos 4 préférées. Plus... Valérie Hoffmeyer. 07.06.2019

Un guide pour valoriser le patrimoine forestier Tolochenaz Les propriétaires des forêts de l’Ouest vaudois signent un recueil de balades dans les bois. Avec la volonté d’éduquer le public au monde sylvestre. Plus... Par Benoît Cornut 03.06.2019