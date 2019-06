Ces p’tits chanteurs fêtent quinze ans de gueule de bois

Tout commence à l’enterrement d’un ami. On aurait imaginé début plu gai pour ces trois lurons de la chanson, à la ritournelle festive et populaire et à la barbe aussi fournie que leur bouille est malicieuse. Cela fait maintenant quinze ans que Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (PCGB) amusent petits et grands avec leurs refrains bondissants et leurs textes à l’humour grinçant, emplis de second degré.

Après les calembours grivois pour adultes de l’album «La gâchette» (2016), après avoir décortiqué l’actualité à la radio sur Option Musique et remporté le Prix suisse de la scène en 2018, le trio neuchâtelois revient à un répertoire familial dans un nouveau spectacle et avec un sixième disque, «De pied en cap». Il se produit ce week-end à Morges, au festival pour enfants Diabolo, et tout l’été en Suisse romande.

«Quinze ans, ça nous rajeunit pas cette histoire, lance Lionel Aebischer, auteur-compositeur et guitariste des P’tits chanteurs. Ce groupe, c’est un cadeau. C’est génial de pouvoir s’exprimer et de savoir que les gens écoutent nos bêtises.» Amis à la ville - et surtout à la fête – Lionel Aebischer et Frédéric Erard (contrebasse) ont grandi ensemble au Locle. Raphaël Pedroli (batterie) a, lui, grandi à Neuchâtel. Tous trois ont commencé à jouer ensemble pour «amuser la galerie», animer les «noces» à coups de chansons paillardes, de swing et même de punk. Aujourd’hui, fait rare en Suisse, le trio arrive même à vivre de sa musique.

Parodiant un fameux chœur catholique, leur nom de scène - qui aurait tout aussi bien pu devenir «l’armée du chalut» - n’avait pas le jeune public en ligne de mire. Pourtant les PCGB ont franchi le cap avec «Chansons douces et autres vers d’oreille», un album pour enfants, en 2014. Un franc succès qui a propulsé les amuseurs sur le devant de scène romande. «Les enfants nous appellent les gueules de bois maintenant, ricane Lionel Aebischer. C’est en jouant dans les fêtes populaires et devant les familles qu’on a constaté qu’ils réagissaient bien à notre musique. Ça nous a donné l’envie de faire un spectacle pour eux.»

Responsabilité de passeur

Désormais, les PCGB jouent sur deux tableaux et alternent leurs répertoires selon les spectacles. Tantôt grivois, tantôt enfantins. «On adore l’énergie des gamins. On se permet d’être plus clownesque, on se lâche, on se fait plaisir. Par contre, ils ne trichent pas. S’ils aiment, tant mieux, s’ils n’aiment pas ils vous le font bien savoir.»

Dans «De pied en cap», les trois Neuchâtelois chantent avec tendresse que «les chaussures bleues» font «flitch flatch dans les flaques», que les «Bisons» font claquer leurs sabots, ou que les enfants ne sont «pa-pa-pa-pas fatigués». Et invitent même Henri Dès sur le titre chaleureux «Donne-moi la main». Mais au-delà des mélodies accrocheuses aux vers innocents, les musiciens parlent aussi des végétariens dans «Même pas peur», abordent des sujets de société comme l’écologie avec «Où sont passés les papillons» ou la question des genres dans «les filles, les garçons»

Pour Lionel Aebischer, écrire pour les enfants permet aussi de faire passer des messages et de les sensibiliser sur certains sujets. «En tant que musicien, on a une responsabilité de passeur. Après avoir écrit sur l’actualité, mes nouveaux textes sont devenus un peu plus acides ou combatifs qu’avant. Et donc plus politiques. Mais il faut que ce soit subtil. Aborder des sujets sérieux avec gaieté et innocence, d’accord, mais je veux que notre musique reste fun avant tout.» (24 Heures)