César à Genève, le retour!

Hôte d’honneur de la nouvelle exposition du Musée d’art et d’histoire (MAH), César est de retour à Genève. Deux-mille ans après la Guerre des Gaules, l’illustre Romain remonte le Rhône depuis Arles, personnifié par une belle tête en marbre blanc. Retrouvée en 2007 dans le fleuve par des plongeurs sous la direction de l’archéologue français Luc Long, cette pièce rarissime illustre la circulation fluviale entre l’est de la Méditerranée et Arles. Et rappelle le passage du dictateur à Genève en 58 av. J.-C.

L’exposition permet de comprendre pourquoi Genève vit, depuis l’Antiquité, tournée vers le sud. Elle montre aussi la vitalité d’Arles, colonie romaine de première importance, à travers des œuvres tout à faite exceptionnelles découvertes dans le lit du Rhône ou dans son delta, aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Trois cents vingt cinq objets archéologiques, mis au jour par des fouilles subaquatiques, ont été pour l’occasion prêtés au MAH par le Musée départemental Arles antique.

«César et le Rhône», dont le commissariat a été confié à Béatrice Blandin, conservatrice responsable de l’archéologie au MAH, raconte un pan de l’histoire de Genève, tête de pont septentrionale de la vaste province romaine de la Narbonnaise, et de la Suisse romande de manière plus large, embrassant Nyon et Martigny. La beauté des œuvres exposées rivalise avec l’intérêt scientifique du propos pour capter l’attention des visiteurs.

«César et le Rhône. Chefs-d’œuvre antiques d’Arles» au Musée d’art et d’histoire (MAH), rue Charles-Galland 2, du 8 février au 26 mai. Commissariat: Béatrice Blandin. Catalogue en vente sur place. Infos sur www.mah-geneve.ch

