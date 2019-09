«Cette 10e édition va définir l’avenir»

«Je viens de la com’, lance goguenard Pascal Schouwey. Morges, j’y suis depuis la 2e ou 3e année, à modérer des débats.» Journaliste presse, radio et télévision «pratiquant pendant 30 ans», le sexagénaire a aussi rédigé «Ma vérité» de Sepp Blatter l’an dernier, prépare un essai sur Jacques Chessex, «Une certaine idée de la sainteté». Le voici président de Livre sur les quais (LsQ) depuis juin, suite à la démission de Frédéric Rossi en poste depuis 2015. Sylvie Berti Rossi s’écarte définitivement du comité, assurant la seule direction artistique d’une manifestation à la logistique financière gérée depuis 2017 par Grand Chelem Event. À la veille de la 10e édition, LsQ bouge. Pascal Schouwey, se définit «facilitateur de concertations» plus que «passeur», préférerait débattre des «trois livres» qu’il lit par semaine, d’éditeurs et écrivains amoureux d’un salon en plein air «où se passe la vraie rentrée littéraire». Ou de la qualité de la vitrine d’automne, fluctuante par définition. «Nous essayons d’aller vers le goût des gens. On nous accuse d’avoir des stars, il n’y en a qu’une, Amélie Nothomb, avec peut-être, Raphael Enthoven, écrivain et homme de radio. Par contre, comptez les auteurs suisses, les fans ne seront pas déçus.» Et de marteler: «il faut aller à la découverte, Cécile Coulon, valeur montante qui va exploser par exemple, tant de gens formidables!»

Comment êtes-vous devenu président?

Personne ne se pressait au portillon, il y avait pas mal de boulot, deux membres partants, de gros challenges. Et tout notre travail reste bénévole, autant le partager.

Le comité s’agrandit avec un consultant en relations publiques. Signe d’une nouvelle orientation d’une manifestation au budget frôlant le million de francs?

Je connais Claude Baumann depuis longtemps, il n’est pas que marketing, il a fondé Vernier sur Rock, connaît les festivals et associations, il a une formation d’assistant social, l’humain compte pour lui. Et il lit des livres. Quant aux chiffres, je ne les ai pas, c’est plus compliqué que ça. Que dire, sinon que la Ville de Morges se félicite du professionnalisme de Grand Chelem en matière d’infrastructure.

Bon an, mal an, le salon accueille 40'000 visiteurs. Pourquoi reste-t-il si fragile dans sa pérennité?

J’ai examiné les comptes des deux dernières années, nous pouvons pérenniser la manifestation de manière plus efficace et faire des économies. Inutile par ailleurs d’organiser des débats trop éloignés, comme aux Caves de Couvaloup par exemple, si c’est pour voir des auteurs causer entre eux face à deux bénévoles.

Autre facteur financier, la rémunération des auteurs?

S’il faut désormais les rémunérer, nous ne pourrons plus en inviter autant. À court terme, il faudra repenser en partie le concept. La décision viendra du comité mais nous étudions la mise en pratique des recommandations de l’Asdel (Association suisse des éditeurs et libraires). La France pratique déjà la rémunération, je n’y suis pas réticent. À condition que cela ne mette pas en péril le salon. Certaines revendications vont jusqu’à tarifer à 600, voire 800 francs, la rencontre. Ce serait inimaginable pour nous.

Quitte à demander aux éditeurs de participer?

Globalement, la réflexion passe aussi par la relation des auteurs et éditeurs. Après… Nous gardons l’entrée gratuite, contrairement au Salon du livre de Genève. Seuls les grands débats et les croisières rentrent des fonds, et encore, les bateaux sont à notre charge, donc parfois à perte. Donc il y aura moins d’auteurs à Morges si nous les payons. Ils sont 265 cette année. Admettons que nous leur donnions 200 francs, cela fait 30'000 francs dont nous ne disposons pas. Et les temps sont durs pour le sponsoring.

Comment voyez-vous l’évolution sur les dix prochaines années?

Bien malin qui pourrait le dire! Il y a 5 ans, qui aurait parlé de rémunérer les auteurs? Et comment va évoluer la vente des livres en papier? Ça couvre quand même 15% du budget, et selon ce chiffre, c’est là que se joue le déficit ou pas. Nous visons l’équilibre. Il faut me laisser le temps d’assimiler la transmission de la présidence. La manière dont cette 10e éditino va se dérouler, va définir l’avenir, elle sera déterminante sur ce que nous pouvons envisager.

Cela vous préoccupe-t-il?

Ma préoccupation, c’est que la manifestation soit digne du public qui la fréquente. Après, partout, il y a des problèmes et ajustements à amener. Mais ceux qui viennent faire signer leurs livres par Nicolas Feuz ou Marc Voltenauer, ils se moquent de savoir qu’un gâteau est tombé dans la cuisine! Tiens, j’ai le souci de l’écoresponsabilité. J’aimerais que les gens viennent par le train, pas en voiture. Mais je ne suis pas là pour porter des projets, je me préfère «facilitateur», comme sur mes missions à plus long terme en urbanisme par exemple. Le Livre sur les Quais existera-t-il dans 10 ans?

Vous en doutez?

Bien sûr, ça a fait découvrir Morges, et je suis toujours très heureux de lire dans un grand quotidien québécois que le salon préféré d’Eric-Emmanuel Schmitt est Le livre sur les quais. Tant mieux pour les magnifiques quais de la ville. Mais cela n’est pas à cela que je travaille.