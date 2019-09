Cinq défis culturels qui attendent Lausanne

1) Mener des grands chantiers, entre patrimoine et modernité

Le Théâtre de Vidy sera en travaux pendant deux ans. Une extension sera créée à l’est du bâtiment dessiné par Max Bill. (Image: PONT 12)

Le Capitole se muera en «Maison du cinéma» sous l’égide de la Cinémathèque. Une seconde salle sera créée. (Image: ARCHITECTZM)

2) Séduire les publics réfractaires

Qui va au théâtre, au musée, au concert? Et qui sont ces personnes qui ne poussent jamais les portes des institutions subventionnées? Très attendue, l’étude des publics de la culture, menée par le sociologue Olivier Moeschler et qui sera renouvelée tous les cinq ans, dresse un panorama détaillé, vingt ans après une première mouture. Le résultat? Mi-figue mi-raisin. Si 71% des sondés fréquentent les lieux culturels avec plus ou moins d’assiduité (57% si l’on ne compte pas les manifestations gratuites), l’étude pointe le profil élitaire du consommateur – sans l’être plus qu’il y a vingt ans. En clair, tout un pan de la population ne trouve pas sa place dans le microcosme culturel. Tout l’enjeu sera ainsi de démocratiser l’accès à la culture, notamment par le biais de l’information.

S’il plaide pour un maintien des prix différenciés et accessibles (on peut aller à l’opéra pour 20 francs!), Grégoire Junod observe qu’«il ne suffit pas de baisser les tarifs de Vidy pour faire venir plus de public». Plusieurs pistes seront donc explorées dans les mois à venir. «L’un des principaux enjeux sera de fédérer les institutions autour de l’accès à la culture, d’objectifs et d’outils communs», insiste le chef de l’Exécutif, qui annonce la tenue d’assises l’an prochain. Autre pan du public peu représenté: les jeunes. Comment les séduire? L’une des pistes serait de remplacer la carte Cultissime (au succès mitigé) par un passe alliant activités culturelles et sportives.

3) Faire payer Canton et autres Communes

Le débat ne date pas d’hier et l’équation ne se résoudra pas du jour au lendemain. Lausanne doit-elle casquer pour les publics des autres communes? À ce jour, dans les domaines de la culture (mais aussi du sport et de la sécurité), la capitale assume à elle seule 60 millions de francs de charges qui profitent à d’autres contribuables. «On a besoin d’un financement un peu mieux réparti», plaide Grégoire Junod.

L’une des pistes à creuser? Repenser le système de péréquation, c’est-à-dire la clé de répartition des charges entre Canton et Communes. Une réflexion menée actuellement avec le Canton pourrait ainsi changer la donne d’ici à 2020. «La question de l’indemnisation des villes centre n’était pas prise en compte dans l’ancien système de péréquation. Nous espérons que cette négociation nous permettra de régler la question.» Grégoire Junod relève des avancées par dossier spécifique. «Le financement mutualisé du Capitole (lire l’encadré) est une réussite non négligeable.»

4) Renforcer l’aide aux musiciens

Arts plastiques, théâtre, danse, musiques… Secteur par secteur, la Ville veut revoir le modèle de ses soutiens à la création indépendante, qui perdurent souvent sur des bases posées lorsque la politique culturelle communale a connu son grand boom dans les années 90. Pour ce faire, des études ont été lancées dans tous les domaines concernés. Premier chantier sur le point de s’ouvrir: celui lié aux scènes musicales. Une première grande journée de discussion est agendée au 21 octobre avec créateurs, programmateurs, bailleurs de fonds… De quoi réfléchir aux améliorations des soutiens aux artistes émergents ou confirmés, à l’industrie musicale…

5) Lutter contre la précarité

Des journées de douze heures, sept jours de suite, au sein de l’administration d’une grande institution lausannoise. Une exposition de peinture réalisée sans la moindre rémunération. Des représentations théâtrales consenties avec un cachet divisé par deux… Rien de nouveau sous le soleil: les métiers de la culture s’embrassent plus par passion que par intérêt économique. Sensibilisée à la question par de nombreux acteurs culturels sondés aussi bien du côté des arts de la scène que des arts plastiques, des espaces d’art que des manifestations culturelles, la Ville s’engage à lutter contre la précarité sociale ou économique. De nombreuses mesures, petites ou plus conséquentes, sont ou seront engagées. Avec, en fer de lance, l’augmentation de la manne financière.

Au total entre 2016 et 2020: + 371'000 francs pour la création indépendante, +467'000 francs pour les festivals et manifestations. Dans le but, parfois, de développer des postes de travail au sein des organisations, d’autres fois pour garantir le paiement de cachets décents. Michael Kinzer et son sens de la formule: «Désormais, il ne s’agit pas de faire plus mais de faire mieux.» Quelques exemples concrets: les créations scéniques voient leurs subventions augmenter pour lutter contre la précarité sociale des artistes, toute demande de soutien à une exposition ou à une publication doit désormais prévoir des honoraires pour le plasticien concerné et le projet de Maison des festivals et des cultures vivantes, une fois le Mudac installé du côté de la gare, devrait permettre des mutualisations et collaborations dans plusieurs organisations culturelles.