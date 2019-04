Dans les galeries avec Laurent Delaloye

FOCALE est intimement dédiée à la photographie documentaire

«École – Dikson/Russie», tirage Lambda sur Fujicolor Crystal Archive DP II mat (54 x 65 cm), 2013.

Nyon - Les galeries n’exposant que de la photo sont rares en Suisse romande. C’est donc l’occasion de présenter ce lieu intimiste, associatif et non commercial, dévoué à la photo documentaire depuis le début des années 80 et contemporaine depuis 2010. «Avoir une écriture affirmée, aborder le réel de façon pertinente, privilégier au photojournalisme une recherche aboutie et convaincante» sont des critères retenus par le comité composé de gens d’images, si l’on veut avoir la chance d’être l’auteur de l’une des huit expos annuelles, dont le Prix Focale – Ville de Nyon. Une librairie bien documentée contribue également au rayonnement de cet espace qui tient à créer des ponts entre professionnels et amateurs. Quelque 130 amis assurent sa vitalité en sus du soutien de la Ville, du Canton et de la Loterie Romande. Actuellement, c’est le Bernois Beat Schweizer (1982) qui a l’honneur des cimaises avec «Michailovna called», qui nous donne à imaginer comment on (sur)vit dans les contrées des plus polaires et hostiles au monde. En entrant dans l’intimité des âmes russes de Dikson, de Teriberka et de Norilsk, l’artiste arrive à humaniser le laid! C’est fort.

FOCALE, pl. du Château 4, me-di 14 h-18 h > di 5 mai



C. Bailly-Borg & L. Rossi Dossi

Tunnel Tunnel – On pourrait avoir des doutes sur leurs pratiques artistiques respectives, mais «Irrévérences» a bien rendez-vous avec la peinture. C’est pop, sans discours préconçu. Pour leur premier pas de deux, Carlotta Bailly-Borg (1984) et Luca Rossi Dossi (1988) se jouent des formes et des supports avec (im)pertinence. Lui, d’une façon plutôt frontale et radicale. Elle, d’une manière subtile, fantomatique. Les corps tout en courbes de la Française de Bruxelles se jouent de la pesanteur du haut de leurs toiles aux allures de linceuls. Ils semblent surgir des audacieuses découpes peintes du Tessinois de Genève.

Lausanne, pl. du Tunnel, sa 11 h-14 h > sa 20 avril



C. Giovannini & L. Salone

La Fabrik - Prise de risque pour l’espace et prise de rites pour les artistes. «Tumah et Taharah» est une sorte d’initiation aux pratiques sacrées «pures et impures». Une proposition qui réveille et qui peut éveiller un certain malaise. Mais n’est-ce pas un peu le propre de l’art contemporain? La tension est réelle dès le pas de porte franchi. Les complices valaisannes nous racontent des histoires particulières, (res)surgies de leurs italiennes origines. Liliana Salone a choisi la figuration pour recréer l’ambiance de récits mystiques, mélanger les époques, mettre les personnages en interaction anomale. Une écriture composite, minutieuse, intrigante. Cécile Giovannini est plus inspirée par les icônes religieuses. La vie, la mort, la chance, la sagesse, la tentation sont autant d’offrandes offertes sur un plateau mural de… coquilles Saint-Jacques.

Monthey, Clos-Donroux 1, je-ve 14 h-18 h et sur rdv 079 199 01 14 > di 14 avril



Céline Masson

abstract - Pour «Toison», la Lausannoise (1973) réalise d’intrigantes «percorpsmances»: «Ma démarche est avant tout la transformation, avec la matière et, surtout, de soi […] J’adore changer mon identité avec des petits riens!» En l’occurrence, elle nous met en haleine avec de la laine: elle peut «dessiner, créer du volume, la faire bouger et l’utiliser comme expression du visage». La voici tour à tour bestiole, touareg, à barbe, singe ou monstre, via la photo, la vidéo, la performance. Tout en s’amusant beaucoup, elle se renouvelle dans la continuité, avec assurance et une (notre) confiance accrue.

Lausanne, rue Côtes-de-Montbenon 3, ve-sa 16 h-18 h ou sur rdv abstract@worldonline.ch > sa 27 avril



