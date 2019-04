Découvrir les photos des Fêtes des Vignerons passées

Histoire Le nouveau constitue le sel de chaque Fête. 1955 a été hyperprofessionnalisée: les danseurs étoiles venaient de Paris. 1977 marquera un retour au pays et au bénévolat. Plus...

Histoire Au cours des XIXe et XXe siècles, la Confrérie des Vignerons fait appel à de nombreuses personnes hors landerneau pour mener ses solennités. Plus...

Fête des Vignerons À travers les âges, la célébration des travaux de la vigne n’a pas échappé aux surenchères: toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fou. Survol du parcours. Plus...