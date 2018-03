Depeche Mode, Orelsan, Gorillaz: par ici le programme

Mardi 17 juillet

Depeche Mode Avec force sons et lumières et un brio certain, le trio anglais avait labouré l’Asse de sa très grosse artillerie electro-rock en 2006. Il revient pour une nouvelle salve — pas un baroud d’honneur. Les vétérans de Basildon continuent de sortir des disques pas mauvais et de lustrer sur la route leur réputation d’inventeurs d’un genre et d’un son. Il a dans sa besace plus d’hymnes qu’il n’en faut pour retourner la grande scène. Épique à coup sûr.

Algiers

Le groupe d’Atlanta a surpris son monde dès son premier album en 2015. Installant au cœur de son culte une sorte de gospel gothique, il use de saturation pour en peindre les plus ténébreuses fresques, sans abandonner son énergie vibrante. En résultent des concerts comme des incantations électriques, puissantes et déstabilisantes, où les genres mobilisés (new wave, soul, hip-hop) ne servent qu’à porter plus haut un message peu amène envers l’Amérique du président Donald.

Django Django

Les figures de mode n’en deviennent pas forcément les victimes. Ultrahype à leurs débuts avec leur nom «so arty», les Anglais ont arrimé leur trajectoire à une production régulière et de qualité, tout en ne cédant jamais à l’appel de la facilité. Exemple total d’un métissage rock qui ne boude pas l’electro ni les rythmiques d’un funk robotisant, moins encore un groove salace et inattendu, les deux fois Django ne vient que la fantaisie rêveuse et la transe matoise. Du live qui emporte, donc du bon.

Mercredi 18 juillet

Black Rebel Motorcycle Club

Déjà vingt ans que le trio de San Francisco promène ses cuirs sur les routes. Il a imposé sa patte, un rock vaporeux, ténébreux, lent et cathartique qui doit autant à l’Américain Johnny Cash qu’aux Anglais de My Bloody Valentine. D’une beauté rare et d’une intensité hypnotique, ses concerts sont devenus le rendez-vous d’une communauté fidèle, séduite par le parcours sans accident ni compromis du club de motards noir et (évidemment) rebelle.

Idles

Depuis les Sex Pistols, il faut toujours un fou au royaume du rock anglais. Cette année, c’est Idles qui s’y colle, n’inventant rien mais manipulant un rock punkoïde joué toutes guitares dehors, hurlant sur des rythmiques furieuses à la Ministry et utilisant la scène comme un terrain idoine à leur anarchie musicale. Après la reine et Thatcher, Theresa May sert d’exutoire au juste courroux des gars de Bristol, gage d’un concert passablement agité, donc recommandable.

Eddy de Pretto Très blond et passablement en colère, le natif de Créteil a imposé sa drôle de dégaine depuis quelques mois au cœur des gazettes, suppléant bien opportunément à la semi-retraite de Stromae. Même personnage bizarroïde, même hip-hop beurré d’electro et chanté en français avec une voix de stentor où certains retrouvent le mordant de Nougaro. Eddy de Pretto réussit la synthèse des genres. Reste à savoir comment l’artiste de 24 ans la transforme sur scène.

Jeudi 19 juillet

Gorillaz Clint Eastwood, Dirty Harry, Feel Good Inc… La bande-son des années 2000 avait ce goût de nonchalance urbaine, le nouveau millénaire larguant dans un même flux ballades amères et hip-hop lancinant, les mots mâchouillés à l’anglaise rejoignant l’américaine soulitude. Quinze ans plus tard, Gorillaz, composé en façade de personnages de dessin animé, entend poursuivre au-delà du buzz initial. Damon Albarn et sa clique tombent l’écran vidéo, pour apparaître en chair et en os.

Nekfeu

«On sèche les cours, la flemme marque le quotidien/être en couple, ça fait mal que qu’en t’y tiens.» Nekfeu, comme Roméo Elvis ou Lorenzo, comme cent autres rappeurs francophones d’aujourd’hui, remue du bout de la langue cette sorte de vague à l’âme concomitant des éruptives émotions adolescentes. Phénomène de génération, oui, mais seulement dans la mesure où celui-ci remet le rap au goût du jour.

Vinicio Capossela

Un bréviaire de noms d’oiseaux, des métaphores croulant sous les fantasmes, créatures terribles et sentiments idoines… Bâtard assez précis de ce qu’on obtiendrait en croisant Tom Waits et Renato Carosone, le fabuleux chanteur que voici dérive depuis les années 1990 des rimes littéraires vers les cabarets interlopes du punk, larguant sa douce, triste, et mordante «chanson à manivelles», comme il dit si justement.

Vendredi 20 juillet

Lenny Kravitz

Let Love Rule en 1989, Mama Said en 1991, Are You Gonna Go My Way en 1993… Splendeur et décadence du blues rock psyché chose retrouvé, Jimi Hendrix en guise d’idole absolue. À l’époque, on riait volontiers de ses poses de guitar hero; a posteriori, force est de constater que l’adonis virtuose a largement précédé le revivalisme sixties. En y ajoutant une touche funky des plus seyantes.

Slimka, Makala & Di-Meh

Du rap, encore du rap. Autour du lac, ça bouillonne également, à Genève notamment, d’où sont sortis ces trois lascars, têtes de pont du collectif Superwak Clique, meneurs de foules, ambianceurs de feu, poètes de peu de mots, certes, et le plus souvent casés dans le superflu, là où il fait bon «pogoter» en bande et suer toute sa rage de vivre le plaisir dans l’instant. Boom bap, trap: c’est une claque.

Orelsan Fraîchement auréolé d’une Victoire de la musique, le coquin de rimeur, visage pâle parmi les rappeurs d’aujourd’hui, a tout soudain gagné une légitimité qui lui manquait auparavant, lorsque les critiques épinglaient l’un ou l’autre de ses textes misogynes. Voilà donc le ladre qui revient en majesté, désormais reconnu comme auteur à part entière. Dans le genre cynique, c’est une réussite.

Samedi 21 juillet

Muthoni Drummer Queen Une révélation helvétique, une découverte extraordinaire? Chanteuse kényane débarquée en Suisse par la petite porte, quand bien même elle est déjà fameuse chez elle, Muthoni a rencontré deux producteurs romands férus de hip-hop, Gr! et Hook. Ensemble, le trio porte à incandescence un merveilleux édifice de copier-coller fabuleux, entre basses lourdes et samples bondissants, tandis que la voix largue tous les charmes possibles. Sur scène, c’est l’hallali.

Suprême NTM

JoeyStarr, lorsqu’il ne donne pas des coups de hache dans les pare-brise, tourne au cinéma, des histoires de flics déprimés de préférence. Entre deux prises, il rappe encore. Après une longue période solo, émaillée de rencontres sympathiques, dont ce Caribbean Dandee avec Nathi Boss en 2014, Joey retrouve enfin son compère d’antan, ce bon Kool Shen, duettiste d’enfer avec qui il avait monté Suprême NTM. Il y a trente ans! L’heure des retrouvailles a sonné.

Feu! Chatterton

Du rock bien frappé, mais du rock en français dans les textes, qui cherchent la petite bête littéraire, le contre-jour poétique, le théâtre existentiel: ce qui semblait tenir, début 2010, à un effet de mode, s’est avéré autrement solide le temps passant. En 2018, Arthur Teboul et sa bande sortent un nouvel album resplendissant, subtil L’Oiseleur.

Dimanche 22 juillet

Rilès

Rouennais, d’origine algérienne kabyle et fan de rap américain: Rilès brouille les cartes et vise le succès planétaire. Il en a eu un avant-goût sur YouTube, cumulant plus de 100 millions de vues via ses vidéos artisanales balancées au rythme d’un morceau par semaine. L’ancien étudiant en anglais rappe en saccades et dans la langue de Chuck D un hip-hop aux épices orientales et à la colère bien canalisée. D’une habileté vocale sidérante, il s’impose parmi les concerts de hip-hop à cocher en priorité.

Indochine

Inoxydable, le groupe français né de la variété new wave, donné pour mort avec le grunge puis revenu plus haut que jamais par la grâce de la lune (à qui Nicola Sirkis a demandé), est devenu une bête de stade. Tant pis si les subtilités de ses premières chansons disparaissent sous la masse des gros sons: le quinqua Sirkis continue de dandiner du spleen adolescent devant les foules, croyant comme au premier jour au pouvoir magique de son groupe. Ce qui explique aussi sa longévité.

Camille & Julie Berthollet Elles sont sœurs et virtuoses. À chacune son archet: pour Camille celui du violoncelle, pour Julie le violon. Une émission a mis la lumière sur la première, encourageant le lancement du duo franco-suisse dans un répertoire allant de Brahms à Schubert en passant par Sinatra ou… la bande originale de Forrest Gump. Les gardiens du temple crieront au scandale, les autres se laisseront porter par un duo au charisme, dit-on, de rock stars. Avant de savourer le Stabat Mater de Rossini. par le Chœur du Paléo.

(24 heures)