Des dinosaures revivent en live à l’Arena. Bluffant!

Groooaaaarr! L’illusion est bluffante. Au centre de l’Arena, deux brachiosaures déambulent en grognant et viennent tendre leurs immenses cous vers les spectateurs massés sur les gradins. Des enfants agitent les mains, comme pour saluer ou caresser les gigantesques sauriens, dont les yeux en mouvement semblent les fixer. Claquement de mâchoires. Gare! Voici un prédateur, le redoutable allosaure, 10 mètres de long et des dents comme des poignards. Plus tard, parmi les neuf espèces de titans présentées, il y aura pêle-mêle un stégosaure aux piques meurtrières, un ankylosaure blindé comme un tank, deux torosaures belliqueux toujours prompts à s’encorner. Et le T-Rex. Un duo de T-Rex pour être exact, le bébé (trop chou, mais déjà affamé) et la maman, dont les rugissements terribles font frémir, surtout lorsque la bestiole, haute comme un immeuble, vient promener son mufle monstrueux à la hauteur du public.

La meilleure place

Ravi, le public. Et pas du tout raccord avec le conseil glissé par un speaker juste avant le début de «Walking with dinosaurs», spectaculaire show inspiré par une série documentaire télévisée de la BBC, «Sur la terre des dinosaures». Le voyage dans la préhistoire commence par ces mots: «merci d’éteindre votre portable, car il n’y aura pas de réseau… avant 165 millions d’années!» Évidemment, tout le monde s’en moque. «Le premier truc qu’on voit en entrant sur scène, ce sont les portables des gens, qui filment et qui photographient», constate Philippe Maymat, le comédien qui interprète Huxley le paléontologue, une sorte d’Indiana Jones plongé au milieu des dinos.

Mercredi soir, c’est ce comédien français chevronné, qu’on a pu apprécier au théâtre dans «Hamlet», «Electre», «Le capitaine Fracasse» ou «Le Cid» ces dernières saisons, qui jouait les M. Loyal, emmenant les spectateurs à la découverte d’un monde disparu. «J’ai la meilleure place dans la salle. En tant que narrateur, on se trouve comme au milieu d’une cour de récréation. On se sent tout petits au milieu de ces dinosaures qui évoluent à taille réelle. Il faut mettre beaucoup d’énergie pour exister face à eux.» Geoffroy Guerrier, qui tient le rôle du paléontologue en alternance avec Philippe Maymat à l’Arena, abonde dans le même sens. «On est comme des enfants face à ces créatures. Il s’agit de faire preuve d’émerveillement, comme si on était dans le public. Ce n’est pas difficile, tant ces marionnettes sont bien faites.»

Des marionnettes, oui, taille XXXXL, manipulées en temps réel par des as du joystick et du clavier d’ordinateur. Olivia Faye Lathuillière fait partie de ces férus d’animatronique. Au sein du «Voodo Department», elle contrôle les dinosaures à distance. «On est trois par animal» explique-t-elle en coulisses. «Sur le plateau, quelqu’un pilote une sorte de petite voiture, dissimulée dans les pattes des dinos. C’est lui qui effectue les déplacements dans l’espace. Sa vision est très limitée. Dans la salle, en régie, celui qu’on appelle «le lead» gère les mouvements du corps de l’animal et indique au conducteur où il doit aller. Pour ma part, je m’occupe des mouvements de gueule et des regards. J’envoie aussi les sons, grognements et rugissements.» Un travail complexe, qu’il s’agit d’accomplir avec doigté. «Il faut se montrer très précis. Pas question de jouer sur la spontanéité.» Que ressent-on lorsque, comme elle, on donne vie au T-Rex, à l’un des torosaures ou au bébé brachiosaure (une dizaine de mètres de haut tout de même, au point que les responsables du show n’étaient pas certains de pouvoir le faire évoluer sous les cintres de l’Arena)? «On sait bien qu’on manipule des boutons et que cela n’est qu’une illusion. Mais on l’oublie très vite pour se laisser prendre par la magie du spectacle. Comme on opère à distance, on peut observer les effets en live. C’est vraiment spectaculaire!»

Pas de parade à la Disney

Applaudi par plus de 9 millions de spectateurs dans plus de 250 villes autour du globe, «La marche des dinosaures» (son titre en français) ne se contente pas de faire évoluer des dinosaures grandeur nature, conçus à partir de squelettes d’aluminium et de fibre de verre. «Ce n’est pas une parade à la Disney. Le spectacle n’est ni didactique, ni cucul la praline. Il existe un véritable intérêt scientifique», souligne Philippe Maymat. Dans l’arène depuis 2009, le comédien fait défiler l’histoire du monde: la division des continents, la transition de l’âge Triassique vers le Jurassique inférieur, les changements climatiques et tectoniques, la formation des océans, jusqu’à la comète de 15 km de large qui frappa la Terre et provoqua l’extinction des dinosaures. Les dernières découvertes scientifiques ont également été intégrées dans le show. Ainsi des plumes sur la carapace de certains dinos. «Ça leur donne une allure un peu punk, vous ne trouvez pas?»

