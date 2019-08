Desplechin s'essaie brillamment au polar

C'est un fait divers survenu en 2002 à Roubaix, ville natale d'Arnaud Desplechin. Le meurtre d'une octogénaire impliquant un couple de deux jeunes femmes toxicomanes habitant le même immeuble. De cette affaire sordide, Desplechin a coécrit un scénario avec Léa Mysius. Et tourné ce qu'on peut considérer comme son tout premier polar. Roubaix, une lumière était en compétition au dernier Festival de Cannes.

Objectivement, il s'agit là de l'un des meilleurs titres de l'auteur de La Sentinelle, qui démontre son aisance à s'essayer au film de genre, le polar noir, et surtout à en triompher. A cela plusieurs raisons. Et tout d'abord un quatuor de comédiens a priori improbables. Léa Seydoux et Sara Forestier y campent parfaitement les deux héroïnes soupçonnées du meurtre. Du côté des flics, Roschdy Zem et l'excellent Antoine Reinartz forment un binôme incroyable, malgré des dehors désassortis. Et il y a ensuite la patte Desplechin.

Rares sont les films dans lesquels on rentre avec une facilité aussi déconcertante. C'est le cas ici. En quelques minutes, on est pris et l'affaire ne nous lâche plus. Desplechin réalise un vrai film de cinéma, tout en clair-obscurs et en nuances, avec une force de percussion dans la narration qui laisse souvent à désirer dans le cinéma français. Roubaix, une lumière est un film sombre et lumineux, il a l'éclat d'un diamant noir et la beauté d'une oeuvre au lyrisme discret. Il était par ailleurs l'un des meilleurs titres de la compétition cannoise.