Guillermo Arriaga danse avec les loups du Mexique au Yukon

Avec «Le sauvage», saga magistrale, Guillermo Arriaga, la soixantaine burinée d’expériences multiples mais toujours dramaturgiques, rejoint le destin d’un de ses héros. Comme le trappeur inuit Amaruq qui chasse sans relâche un grand loup gris, l’obstiné doit reconnaître que sa marche dans les terres glacées l’a ramené à son point de départ. Ainsi, né dans le quartier de l’Unidad Modelo, à Mexico, l’écrivain y cadre la quête de Juan Guillermo. Alors que les gangs trafiquent sous le regard complaisant de policiers véreux et politiciens corrompus, le gamin grandit sous la protection de son frère Carlos.

De nouvelles énergies perturbent ce vieux commerce. Ainsi de fanatiques religieux, les soi-disant «Bons garçons», qui traquent les homosexuels, prostituées et autres «envoyés de Satan». Ainsi encore du flux de LSD et autres opiacés qui promettent des paradis psychédéliques aux bobos de la capitale. Carlos se jette dans ce business mais refuse de composer avec la police. L’impétueux, pourtant doté d’un Q.I. malin nourri de Faulkner, Joyce, Dostoïevski et autres géants de la littérature, le paiera de sa vie. De là, son frère cadet n’aura de cesse de le venger.

Avec une persistance insidieuse, une trame se développe en parallèle. Désormais orphelin esseulé, Juan Guillermo, 17 ans, adopte un loup. Un dompteur de lions va l’aider à le mater. Peu à peu, ce mentor s’impose en figure paternelle qui guide l’adolescent dans la sauvagerie du monde adulte. Interfèrent avec toujours plus d’insistance des chapitres d’abord incongrus, puis qui apprivoisent les grandes mythologies nordiques. S’esquisse une carte géographique de sentiments universels qui va du Mexique au Yucon des Inuits, et au-delà, au pays des ancêtres.

«L’aventure du «Sauvage», explique l’auteur, est basée sur des faits réels qui n’ont jamais eu lieu. J’ai décidé de combiner différentes époques avec deux grandes histoires qui progressent en parallèle.» Même ce pâle résumé de la geste de Juan Guillermo selon Guillermo Arriaga ne peut rendre justice à une histoire échevelée de péripéties multiples. Avec un style qui claque et cogne, griffe les chairs sanguinolentes des guerriers et caresse les peaux douces des amants, le conteur retient sans cesse par sa cohérence solide. Comme ses protagonistes cavalant à bout de souffle au bord du précipice, le romancier trouve en chapitres haletants la force de continuer, d’innover. «J’ai mis cinq ans à écrire «Le sauvage», précise-t-il, mais une partie de ces histoires me trottaient dans la tête.

J’ai voulu aboutir au roman le plus férocement humain possible.» Les loups et les hommes se déchirent. L’auteur arbitre leur combat en puisant à la source de la Grèce antique, des arts de la guerre selon le Chinois Sun Tzu ou l’Allemand Von Clausewitz, invoque Freud ou Lacan, fulmine contre Shakespeare puis s’en remet à sa vista. Et quand plus rien ne vaut, il déconstruit le texte, éparpille les mots sur la page.

Longtemps, Guillermo Arriaga est resté dans l’ombre de son frère de sang, le réalisateur Alfonso Iñárritu. Tandis que pour présenter leurs films, son ami d’université gravit les tapis rouges du Festival de Cannes à Hollywood, cet autodidacte en écrit les scénarios. Charpenté avec des audaces confondantes, «Amours chiennes», «21 grammes» ou «Babel» parlent autant des assises de leur Mexique natal que du monde tout entier. Des histoires viscérales s’y croisent avec une maestria époustouflante aux frontières de l’humanité ou du Rio Grande, entre petites frappes du milieu interlope et gros pourris de la haute, honnêtes citoyens, miséreux damnés et dealers chaînés d’or clinquant. Vérifiant la théorie du battement d’ailes de papillon qui provoque des cyclones à l’autre bout de la planète, les «compadre» mexicains bâtissent une œuvre. Jusqu’à «Babel» où telle une tour minée dans ses fondations égotistes, leur amitié s’effondre. Une brouille qu’ils proclament définitive. Pour se convaincre du caractère buté de Guillermo Arriaga, de l’orgueil teinté de machisme qui coule dans ses veines, il suffit de dévisager son dernier personnage. De quoi fantasmer sur le film que «Le sauvage» pourrait produire. (24 heures)