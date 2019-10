«Il faudra améliorer la fréquentation de nos concerts»

Alors, c’est la fin des turbulences à la tête de l’Orchestre de la Suisse romande? Tout le laisse entendre avec la nomination de Steve Roger à la direction de l’institution fondée voilà 100 ans par Ernest Ansermet. Il faut voir dans ce choix, qui suit le départ prématuré de Magali Rousseau au mois de juillet dernier, la volonté du Conseil de fondation de renouer les liens avec une figure affable et au ton posé, dont l’expérience passée au sein de l’OSR (de 1997 à 2012) a laissé de bons souvenirs. L’homme est connu, apprécié des musiciens et du chef Jonathan Nott. C’est un point non négligeable. Le reste relève de défis à relever et d’ambitions à concrétiser. Le nouveau meneur nous en parle, quelques heures à peine après avoir signé le contrat au siège de l’orchestre.

Étiez-vous candidat à ce poste?

A aucun moment je n’ai laissé entendre, dans les cercles proches ou éloignés de l’orchestre, que j’étais intéressé par mon ancien poste. Tout a cependant changé le jour où le directeur musical et artistique Jonathan Nott m’en a parlé directement en me sollicitant. Cette démarche, venant du directeur musical que j’apprécie et avec qui j’ai depuis longtemps d’excellents rapports, m’a touché et m’a décidé à reconsidérer un retour. Je suis certain que sans sa sollicitation, je n’aurais jamais accepté ce nouveau défi. D’ailleurs, l’institution m’a contacté à maintes reprises ces dernières années, à chaque fois qu’il y a eu des départs dans la direction. J’ai toujours décliné les offres qui m’ont été faites.

Qu’est-ce qui a pesé tout particulièrement dans votre décision cette fois-ci?

J’estime que les deux directions, la générale et l’artistique, doivent évoluer dans leurs projets avec un très haut degré de complicité. Cela est d’autant plus nécessaire que les chefs d’orchestres sont souvent sollicités ailleurs, sur d’autres scènes, pour d’autres projets, et qu’ils ne sont pas nécessairement atteignables à tout moment. Dans ce contexte, ma complicité avec Jonathan Nott est essentielle. Mais il y a aussi un autre aspect que j’estime crucial: l’Orchestre de la Suisse romande a beaucoup avancé depuis mon départ en 2012. Son niveau a notablement évolué, grâce notamment à un renouvellement des pupitres qui s’est révélé très bénéfique au fil des dernières saisons. Depuis longtemps déjà, chaque directeur exprime le souhait de voir l’orchestre se hisser parmi les meilleures formations d’Europe. Est-ce une aspiration réaliste? Je crois qu’on ne peut pas diriger une institution comme celle-ci sans avoir ce genre d’ambitions. Il n’est donc pas question de revoir nos aspirations au rabais. D’autant que nous avons à l’horizon un projet, celui de la Cité de la Musique, qui permettra d’améliorer davantage encore le niveau général de l’OSR.

Avez-vous déjà rencontré les musiciens ces jours-ci?

Oui. Les retrouvailles ont été chaleureuses et m’ont beaucoup touché. Une partie conséquente de l’orchestre, disons autour de 70% des pupitres, était là lorsque je suis parti en 2012. Autant dire qu’on se connaît et on s’apprécie depuis longtemps. Vous savez, l’OSR n’a jamais cessé d’être une famille pour moi; j’ai organisé plusieurs tournées et j’ai beaucoup voyagé partout dans le monde avec les musiciens. Les liens entre nous n’ont jamais été rompus.

Quel est le dossier prioritaire auquel vous allez vous attaquer dans l’immédiat?

Il faut absolument reconquérir les abonnés qui nous ont quittés et il faudra améliorer de manière générale la fréquentation de nos concerts. Cela requiert bien évidemment un travail fin sur les programmes et sur les formats des concerts. En cela, Jonathan Nott est un orfèvre: chacune des pièces convoquées aux concerts a ses raisons d’être, qui résonnent avec les autres œuvres à l’affiche. Mon challenge est de collaborer avec lui dans ces constructions pour faire en sorte que l’intérêt des programmes rejoigne aussi la nécessité d’avoir un taux de fréquentation satisfaisant.

Quelles sont les erreurs du passé à éviter à tout prix?

Souvent, les nouveaux directeurs, lorsqu’ils intègrent une maison, critiquent le passé. Je préfère, quant à moi, regarder vers l’avenir en me demandant comment il faudra gérer les enjeux et les défis qui nous attendent. J’estime que chaque directeur a apporté ces dernières années des recettes et des solutions positives. Il faudra préserver. Prenez par exemple les concerts du samedi adressés aux familles: cette initiative de Magali Rousseau est un grand succès. On doit garder ce qui fonctionne.

Aujourd’hui, vous êtes toujours le copropriétaire, à parts égales avec Pedro Kranz, de l’Agence Caecilia. Que comptez-vous faire de cette activité?

Je céderai mes parts à Pedro Kranz et cela se fera en temps voulu. L’agence Caecilia existe depuis soixante ans, elle va continuer d’exister sans moi.