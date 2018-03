«Il y a une fierté légitime à posséder un Picasso»

C’est le Musée d’art moderne et contemporain de Genève (Mamco) qui, le premier, exposera dès le 27 avril le «Picasso participatif». Cette toile intitulée Buste de mousquetaire, peinte par le maître espagnol en 1968, a été mise en vente en décembre 2017 sur la plateforme d’achat en ligne QoQa.ch au prix de 2 millions de francs. En quarante-huit heures, les 40 000 parts à 50 francs se sont arrachées comme des petits pains, comblant d’aise 25 000 propriétaires, des Romands pour la plupart. Le tableau est sur le point d’arriver au Mamco. Comment son directeur, Lionel Bovier, entend-il recevoir cet hôte un peu particulier?

Où allez-vous exposer cette toile qui fait le buzz?

Lui trouver un emplacement n’a pas été facile. Elle sera accrochée au 4e étage, sans lumière directe bien sûr. C’est là que la réception Wi-Fi est la meilleure, or nous allons en avoir besoin pour créer une interaction avec les visiteurs. Buste de mousquetaire est un petit tableau, il n’y a pas besoin de beaucoup de recul pour bien le voir. Nous allons probablement le placer dans un caisson isolant, pendant l’été du moins, car le Mamco n’est pas climatisé. Il s’agit de créer un sas de température et d’humidité servant à absorber les chocs thermiques. Pour le public, la toile aura l’air d’être encastrée dans une paroi, avec une vitre devant. Notre conservateur-restaurateur fera un point de la situation dès que le tableau sera dans nos murs.

Qui va financer ce dispositif muséal?

Nous allons trouver un arrangement avec QoQa: soit cet équipement est considéré comme allant avec le tableau, et il voyagera avec lui et sera financé par QoQa. Soit le caisson fait partie des frais d’exposition, et il sera à notre charge.

Ce Picasso sera à Genève jusqu’en octobre. Et après?

Nous avons fixé une première phase d’exposition jusqu’en automne, afin de permettre à tous les propriétaires, en majorité domiciliés en Suisse romande, de venir admirer leur acquisition. Peut-être leur proposerons-nous ensuite un nouvel accrochage, afin de garder le tableau au Mamco plus longtemps.

Vous êtes-vous battu pour exposer ce «Mousquetaire»? Et contre qui?

Je n’ai pas eu à me battre, non. C’est Pascal Meyer, le fondateur et directeur de QoQa, qui m’a proposé de l’accueillir au Mamco. Il s’était engagé auparavant avec la Fondation Pierre Arnaud, en Valais. Or celle-ci va fermer ses portes d’ici à l’été et Pascal Meyer a estimé que ce serait beaucoup d’efforts pour une programmation non pérenne.

Avez-vous pris certaines garanties?

J’ai posé un certain nombre de questions, oui. Par exemple: que se passe-t-il en cas de revente, puisqu’il s’agit de propriétaires privés? Un système a été mis en place: chacun retrouverait son investissement de 50 francs par part, et le bénéfice éventuel serait versé à des œuvres caritatives ou des organisations à but non lucratif. Qoqa ne s’enrichira pas grâce à cette opération. Il s’agit pour le site de vente en ligne d’une opération marketing, mais aussi d’une réflexion sur les codes et sur la manière de les casser. Pascal Meyer aime jouer avec ça. Permettre à une communauté digitale de devenir propriétaire d’un tableau de maître, c’est à l’évidence casser les codes.

Le tableau s’est vendu en quarante-huit heures. Cet engouement vous surprend-il?

Ce qui est très étonnant, c’est qu’un groupe s’auto-organise à une échelle aussi importante: 25 000 personnes ont acheté 40 000 parts. Et dans un délai extrêmement court.

Cette propriété collective pose de nombreux problèmes pratiques. Des exemples?

En effet. Si une exposition sur Picasso est organisée quelque part, si une institution veut emprunter le Buste de mousquetaire, il faudra décider collectivement. Idem pour les déplacements de la toile dans le futur. Ou sa revente.

Ce tableau est pour vous l’occasion d’effectuer certains tests. Lesquels?

Je m’intéresse aux questions de conservation préventive et j’aimerais y sensibiliser le public. Je suis en pleine négociation avec une société liée à l’EPFL, qui vient de créer un procédé de scan 3D pour les tableaux et les dessins. Il permet de «pénétrer» et de «circuler» à l’intérieur même de la matière d’une œuvre pour en déceler le relief, les accidents, les repeints. Cela m’amuserait beaucoup de munir ce tableau de cette fiche d’identité-là.

Exposer une œuvre appartenant à une collectivité digitale vous ouvre-t-il des horizons liés au numérique?

Oui. Nous prévoyons des interactions sur une plate-forme dédiée par QoQa au tableau, à tout ce qui le concerne et à ses propriétaires. Nous pourrions y ajouter des accès publics, peut-être des webcams qui enregistreraient le passage des visiteurs devant la toile et les discussions qu’elle génère. Nous songeons aussi à des projections, à côté du tableau, de la communauté en ligne lorsqu’elle se manifeste.

Qu’espérez-vous apprendre de cette expérience?

Ce sera un test intéressant d’engagement à la fois physique et digital avec un tableau, dont nous n’avons pas encore fait l’expérience. Peut-être cela nous inspirera-t-il des réflexions sur ce que nous voulons faire avec la collection du Mamco à travers notre propre site.

Est-ce que vous achèteriez une œuvre en ligne?

Je n’achète pas tellement dans des ventes. Pour un musée, c’est compliqué. Mais je pourrais imaginer en effet acquérir une œuvre que je connais dans une vente où je ne suis pas physiquement. Ou acheter en ligne une œuvre créée uniquement pour le Net. Mais cela m’interpelle surtout autour du crowdfunding. Pourrait-il constituer une solution d’acquisition pour le Mamco, de manière ponctuelle? Je veux explorer ça.

Pensez-vous attirer entre vos murs de nouveaux publics?

En suivant sur le site le fil des discussions entre personnes ayant acheté le tableau, j’ai trouvé le ton enjoué. Les gens sont contents, collectivement. Personne ne l’a fait pour s’enrichir, mais pour réaliser un acte symbolique et saisir une opportunité: c’est la seule occasion de devenir propriétaire d’une telle œuvre d’art. Il s’agit de gens qui, normalement, n’ont pas accès à ça. Peut-on développer un public qui n’est pas un habitué du Mamco? Peut-on inciter les propriétaires qui viendront voir «leur» Picasso à visiter le reste du musée? Nous allons en tout cas leur offrir la gratuité et un tarif réduit pour leurs accompagnants.

Accueillir ce Picasso «participatif», est-ce souligner que l’art exposé appartient à tout le monde?

Il y a une fierté légitime à posséder un Picasso. On ne doit pas snober ça en tant que musée. Voyons ce qu’on peut faire pour accompagner ce désir et cette volonté. À qui appartient l’art? Il existe une valeur à défendre autour de cet achat qui, même s’il reste privé, est collectif dans une société qui se privatise dans tous les secteurs.

