Isabelle Huppert intensément

En 1994, Carole Bellaïche suit une équipe des «Cahiers du cinéma» venue observer Isabelle Huppert aux prises avec Bob Wilson qui la dirige dans «Orlando», au Théâtre de Vidy. «Bien sûr que je me souviens de notre première fois, deux jours à Lausanne. Trois mois plus tard, elle m’embarquait au Brésil. Nous ramenons beaucoup d’images à nouveau. Il ne s’agit pas d’amitié entre nous, plutôt d’un jeu étrange. Les séances avec elle pourraient ne pas se terminer, elle n’est jamais fatiguée.» Entre deux, il y aura surtout le shooting Marlène.

«Surprise… moi qui ne suis pas dans le réseau professionnel, encore amateur, je vois arriver cette actrice qui me demande de la photographier en Dietrich. Là encore, je réalise que si elle est dans l’envie, elle ne se fixe aucune contrainte de temps, disponible pour le déguisement, le «posé volé». Elle cherche un plaisir presque juvénile, primal. Alors que beaucoup d’actrices se prêtent à la séance photos par obligation, elle, honnêtement, déploie une aisance, un accord évident avec elle-même, et ce n’est pas du narcissisme. Huppert aime être photographiée comme elle adore jouer.»

«La séance Marlène, si magique. En 1994, je suis encore amateur, je me débrouille seule. Je travaille en lumière du jour, sans assistant ni gros matériel loué. Ce jour d’été, deux stars en une, deux mythes. À la tombée de la nuit, Huppert enlève le masque. Une sorte de visage infini. Nous avons continué jusqu’à la lumière nous lâche.»

Leurs histoires se confondent dans cette passion du jeu. Pour Carole Bellaïche, elle s’est révélée à 14 ans, quand la petite Parisienne rencontre Dominique Issermann, photographe du biotope «arty», de Sonia Rykiel à Isabelle Adjani ou Jean-Luc Godard. Éblouissement. La cinéphile maquille ses copines, les met en scène comme des stars des années 30. Dix ans plus tard, la prestigieuse galeriste Agathe Gaillard adoube l’artiste précoce dans un accrochage remarqué, «Les stars dans les musées». Y figurent Emmanuelle Béart, Philippe Noiret, Juliette Binoche etc. «Pas Huppert, mais ça m’y prépare. Quand elle rentre dans ma vie, j’ai l’habitude des acteurs.»

«Toutes les actrices désormais usent de leur droit de regard sur leurs photos. Pas question de publier des images non validées. J’approuve, c’est la continuité du travail. Pour ce livre, Isabelle Huppert n’a rien interdit.»

Fouillant dans ses cartons, la Parisienne exhume leur complicité dans la chronologie d’un bel album. Pourtant, aucune date ne figure sous ces clichés. «C’est exceptionnel, je l’admets.» À la réflexion, la portraitiste y voit presque un signe. «Le visage d’Isabelle Huppert n’est pas reconnaissable immédiatement, comme une Fanny Ardant ou une Catherine Deneuve qui si vous les croisez, impressionnent en force. À mon avis, cet anonymat de la rue la transporte vers une intemporalité singulière. Même si elle a changé au cours des années, et heureusement d’ailleurs!, sa beauté discrète s’accroche comme à une immuable adolescence.» Et de détailler cette gueule d’ange. «Des traits si purs et pourtant irréguliers, qu’ils poussent à la transformation. Huppert peut, dans l’instant, être très quotidienne ou hypersophistiquée. Dans son regard, il y a une féminité totale, langoureuse, qui attache et pourtant, produit de l’enfance.»