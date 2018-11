Jean-Jacques Annaud sert Joël Dicker sur un plateau

Dans «Une vie pour le cinéma», Jean-Jacques Annaud conte les décors qui brûlent sur «La victoire en chantant», les pupilles dilatées de Patrick Dewaere dans «Coup de tête», le meurtre du producteur Lebovici en plein montage financier du «Nom de la rose» ou la tronche dépitée d’Umberto Eco découvrant sur le tournage Sean Connery en moine de Baskerville: «Il ne connaît que le foot!» Mais plus terrible encore que «L’ours» ou «L’amant», avoue le cinéaste, fut l’adaptation du best-seller de Joel Dicker, «La vérité sur l’affaire Harry Quebert». Explications avant la diffusion sur la RTS.

Adapter «L’affaire Quebert», est-ce aussi ardu que «Le nom de la rose»?

Avec ces couches de silence et de mensonges qui recouvrent l’intrigue, bien sûr, ça résistait. Mais j’ai pour règle de vie de me soumettre au mystère. Mon job, c’est trouver des solutions à n’importe quel problème, traverser la Volga sous les bombes ou définir le vocabulaire du chasseur-cueilleur préhistorique. Moi, je commence par rêver d’aller sur la Lune, je me le promets et seulement alors, je pense stratégie.

N’empêche, ces flash-back sur 30 ans, ça complique un scénario, non?

Non, question de structure, puis de disponibilité intellectuelle du spectateur. Le défi du bouquin, sa séduction à mes yeux, tient dans ce puzzle dont les pièces ne sont pas livrées dans l’ordre. Les soucis sont venus d’ailleurs, en plein montage. Avec le scandale Harvey Weinstein. Paniqués, les décideurs de la MGM ont fait pleuvoir sur ma tête des diktats et menaces plus que désagréables. Sans les hauts pontes des studios, toutes nos ambitions auraient capoté. Car il faut mesurer combien a été brutal aux États-Unis, le #MeToo Movement. Déjà que Hollywood, pays de moutons peureux, s’effraie facilement… Découvrant l’intrigue de «L’affaire Harry Quebert», les studios ont confondu histoire d’amour et apologie d’une manipulation sexuelle. J’ai vécu le moment le plus difficile de toute ma carrière, il m’a fallu mettre une armure, sortir mon sabre et monter au combat!

Que demandaient-ils?

Une édulcoration radicale du propos, tant ils ne comprenaient pas les enjeux et responsabilités du roman. Bon… avec le recul, après un tournage si harmonieux, je me dis qu’il fallait bien dans cette industrie si compétitive, qu’à un moment, je doive batailler pour mes idées.

Plus que la poisse, la chance vous a toujours collé aux basques.

Le risque est devenu ma norme et la simplicité me semble un piège! À chaque fois que j’ai cru mourir, perdu dans la montagne en hélicoptère, face à une falaise dans un petit avion crapoteux par exemple, j’ai toujours pensé: «Je l’ai mérité.» C’est moi qui me suis risqué à travailler ainsi, dans des situations impossibles. Je n’ai jamais eu peur de mourir.

Le jour de la mort d’Umberto Eco, vous bouclez à Verbier le scénario de «La vérité…». Un signe?

Je suis un athée, un scientifique. J’ai assisté à des coïncidences étranges au bout du monde, et tant de fois. Un signe? Ce jour si triste tant j’adorais et respectais Umberto, j’écris en communion avec Joël Quebert... lapsus! Dicker, jeune auteur formidable avec qui j’ai envie de continuer à travailler. D’une certaine manière, une disparition se combine à une apparition.

D’ailleurs, même souci, comment matérialiser un best-seller?

L’ennui d’une telle adaptation, c’est que vous affrontez des millions de lecteurs qui se sont fabriqué leur propre histoire. Néanmoins, je me conforte dans la statistique: 98% des gens regardent une série sans connaître le livre. Le grand danger serait d’être terrorisé par fidélité.

Malgré les critiques parfois féroces, vous ne vous découragez jamais.

La haine, la revanche, j’évite ces sentiments toxiques qui rendent malades. Et puis… il faut accepter les revers. L’adversité me semble plus stimulante que le faux cocon du succès, si dangereux. Je ne connais pas le ressentiment. Voyez l’Amérique actuelle, si plombée par l’incertitude qu’elle se paralyse. Si vous vous levez avec des idées aussi négatives, vous avez toutes les chances de planter votre journée. Accepter la critique, c’est repartir à la conquête.

Cette amabilité a pu paraître suspecte, voir le commentaire de Garth Thomas dans vos Mémoires.

Ah, vous faites allusion à ce directeur de production que j’avais récupéré en 1979 dans l’équipe d’«Alien». Cet Anglais bourré d’humour disait: «Pour arriver à ses fins, Ridley Scott vous viole. Jean-Jacques vous séduit. Mais au bout du compte, c’est pareil, vous êtes «fucked»!»

Vous imaginez les réactions si vous parliez ainsi aux États-Unis?

À l’époque, l’image semblait amusante, personne n’aurait eu l’esprit assez mal tourné pour la prendre littéralement. Au-delà, je ne suis pas un Henri-Georges Clouzot qui giflait et injuriait ses comédiens.

Percevez-vous une identité suisse dans le travail de Joël Dicker?

Pour moi qui ai grandi dans une famille qui bossait dans les trains, rien n’est plus beau que la précision horlogère! Avec en plus, cette douceur confortable. Joël s’est montré d’une discrétion admirable sur le plateau, il était curieux de voir comment se gérait une telle organisation, n’a jamais cherché à intervenir sur le scénario. Pour le remercier, je lui ai réservé quelques caméos. Il apparaît en flic, et aussi avec un chapeau de cow-boy dans un casino pour une microscène. Mais là encore, il faut vraiment bien le connaître pour le repérer. (24 heures)