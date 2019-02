Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans

Karl Lagerfeld, né Karl Otto Lagerfeldt, est décédé à l'âge de 85 ans à Paris, a annoncé la maison Chanel. La star planétaire de la mode souffrait d'un cancer du pancréas.

Karl Lagerfeld était une icône dans le milieu. Il était reconnaissable entre mille avec sa silhouette mince, ses cheveux blancs poudrés réunis dans un catogan, ses grandes lunettes, son éventail et son accent germanique marqué.

