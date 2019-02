Karl Lagerfeld, le couturier superstar

Dans l’histoire de la mode, Karl Lagerfeld laisse une admirable création: lui-même. Même en ombre chinoise, sa silhouette est illico identifiable. Pure fiction des pieds à la tête, il a créé son pictogramme: catogan Louis XV, col cassé Weimar, lunettes Beverly Hills. Il était une pop star, un pur produit. Dans l’univers de la mode, il a été une anomalie. Pour la première et sans doute unique fois, un octogénaire a été trendy aux yeux de très jeunes filles. À partir de sa collection H&M, sa notoriété a dépassé celle de Coco. Enfant gâté de Chanel et d’Andy Warhol, il doit sa célébrité à l’une, et la faculté de la démultiplier à l’autre.

De Coco Chanel, il avait adopté les tics: la logorrhée staccato, le jeu avec les chaînes-sautoirs, la passion des livres, la solitude ontologique, l’humour vache, le goût de l’argent, le culte de la minceur. Il avait beau l’appeler «la Vieille», en définitive la Vieille a bouffé le Teuton. Comme elle, il était un sacré menteur. Il affabulait sur son âge, sur ses parents, sur sa taille, sur son poids, sur sa naissance et sur bien d’autres choses. Il a mis en scène un Karl plus jeune, d’ascendance suédoise, héritier d’une fortune industrielle et d’une mère aristocrate. En fait, il était né le 10 septembre à Hambourg en 1933 (bien que lui prétendait plutôt être de 1938) dans une famille allemande aisée. Son père Otto dirigeait la Glucksee-Milch, succursale d’un fabricant américain de lait en poudre. Sa mère, Elisabeth Bahlmann, fille d’un petit politicien catholique, avait été vendeuse de lingerie à Berlin. Sa mère, disait-il, l’avait éduqué dans le culte de la République de Weimar: le chancelier Gustav Stresemann, Walther Rathenau étaient ses idoles.

Les couturiers doivent lire Proust et draper du taffetas. Karl Lagerfeld

Lorsqu’on l’interrogeait sur la guerre, Lagerfeld prétendait l’avoir passée à l’abri d’une propriété de 500 hectares à la frontière danoise. Il gommait les heures noires. En réalité, sa famille n’avait fui Hambourg qu’à la veille de l’opération «Gomorrhe», un des plus sinistres bombardements de la Seconde Guerre mondiale, pour passer une année à la campagne au nord de la ville. Sur une photo prise à 11 ans, sa tenue irréprochable – coiffure nickel, cravate ou nœud papillon – tranche sur la panoplie des écoliers d’alors. «J’ai lutté pour capter l’attention de ma mère, elle n’aimait que lire»: il a travaillé son image.

Il n’y avait pas un Karl

Il n’y avait pas un Karl, mais une multitude de Karl. Qu’était-il vraiment? Une machine de mode? Un virtuose du marketing? Un expert en communication? Un entertainer? Un monstre? Un sociologue? Un maître à penser? Un érudit? Un metteur en scène? Un oracle? Une caricature? Un petit garçon solitaire n’ayant jamais rien fait d’autre que lire, dessiner et boire du Coca-Cola? En public, il ne se montrait jamais sans une paire de verres fumés mais pour composer un numéro sur son iPhone, il les soulevait fugitivement, révélant une figure gentille.

Jeune Allemand timide, il avait d’abord remporté le prix du Secrétariat international de la laine en 1954 en même temps qu’un autre, un faux timide celui-là, Yves Matthieu Saint Laurent, d’Oran. L’un devenait l’assistant de Christian Dior, l’autre celui de Pierre Balmain. Le Prussien et le Méditerranéen se liaient d’amitié. Après le travail, ils se retrouvaient au Bar des Théâtres puis filaient danser le cha-cha-cha au Fiacre ou à l’Éléphant Blanc, des boîtes de garçons. Ils ne travaillaient ni pour la célébrité ni pour l’argent et ne buvaient que du soda. Dior mourut, Yves lui succéda, la gloire le foudroya. Karl quitta Balmain pour Jean Patou, dont il signa la haute couture pendant cinq ans avant de lancer sa propre maison, Roland Karl, sans grand succès.

Tournant le dos à la couture, Karl devint styliste, entamant une carrière de mercenaire sous licence. Il dessinait des chaussures, des sacs, des broches, des manteaux, des stylos, des tables, des peluches, des maillots de bain, du linge de maison… En 1964, Gaby Aghion le recrutait chez Chloé, où leur collaboration allait durer plus de vingt ans. «Ses robes étaient ravissantes: il était «robier», racontait la fondatrice de la maison. En 1965, il commençait à dessiner la fourrure pour Fendi, à Rome. Krizia, Max Mara, Cadette, Charles Jourdan et bien d’autres, ses collaborations étaient innombrables. Grâce au prêt-à-porter, il gagnait, déjà, beaucoup d’argent.

Le «Kaiser» de la mode

Son prestige augmentait, dans un petit cercle, une légende était née, on le disait l’héritier de la fortune Nestlé. Il roulait en Bentley marine habillé en minet Renoma. Gai, généreux, moqueur, il recevait beaucoup. Capitalisant sa notoriété, il se mettait en scène dans un premier appartement photogénique, rue de l’Université, meubles en acier, miroirs et chrome. Andy Warhol vint y filmer des scènes de «L’Amour». Suivront une trentaine d’appartements ou de maisons à grand spectacle. Il en changeait comme de lunettes: domicile Art déco place Saint-Sulpice, demeure République de Weimar en Allemagne, design Memphis à Monaco, appartements XVIIIe dans l’hôtel Pozzo di Borgo… Fatigué d’un lieu, il en faisait surgir un autre.

Je suis une sorte de nymphomane de la mode qui n’atteint jamais l’orgasme. Karl Lagerfeld

Fatigué de lui-même, il changeait de peau. Son premier avatar, postmoderne, avait été «reshapé» par le bodybuilding. À 38 ans, brun ténébreux en maillot 1920, il posait en jeune culturiste exhibant ses muscles sur la plage à Saint-Tropez. À la ville, il s’habillait sur mesure chez Cifonelli et chez Caraceni. Le corps suivant, de plus en plus enrobé à la fin des années 80, il le cachait sous les vêtements déstructurés des Japonais, Yohji Yamamoto et Comme des Garçons.

Pour ses 50 ans, la haute couture lui offrait le Saint-Siège un brin fané de Coco Chanel, la plus grande couturière du XXe siècle. Abandonnant l’ère des griffes, Karl Lagerfeld a propulsé la marque dans l’âge du logo, de l’élitisme au mass market.

Les Wertheimer, propriétaires de la maison de la rue Cambon, l’équipaient d’une force de frappe stupéfiante, lui permettant d’abonder sa propre légende à l’échelle planétaire. Quatre fois par an à la période des défilés, il a surgi sur les radars, sans compter les flashs incessants, lancement du Coca Light, de capsules pour Monoprix, pour Repetto, pour Optic 2000, Vilebrequin, photo pour la Sécurité routière, auxquels se sont ajoutés d’autres shows Karl, des ventes aux enchères historiques, un redressement fiscal XXL…

Si je sais combien j’ai sur mon compte bancaire? Mais c’est une question de pauvre, ça! Karl Lagerfeld

Il y a gagné son surnom de «Kaiser», surplombant les foules, étendant son influence à tous les territoires de la mode: il a désigné ou dégradé des shoguns de la presse féminine, condamné à l’exil d’anciens lieutenants considérés comme traîtres, conseillé les magnats du luxe… Tour à tour généreux ou cruel, il a abusé de ses pouvoirs et épaulé sans tapage des êtres dans le besoin.

Quarante-deux kilos délestés

En 2002, après avoir mis aux enchères son passé, il se délestait de 42 kilos pour renaître de ses cendres en costume de mod’s revisité par Slimane. Une nouvelle fois, il avait transformé son corps. Devenu un gourou, il publiait un livre sur son régime. Au passage, il redessinait sa silhouette ultime pour en faire un pictogramme.

Karl Lagerfeld a pris son mythe avec sérieux et son métier avec légèreté. Il a été le premier gourou de mode du XXIe siècle. Aujourd’hui, Karl et le chat Choupette sont des icônes commerciales. Il a fait évoluer la griffe marquée par la forte emprise de Coco Chanel. Avec intelligence, il l’a adaptée à son époque sans se noyer dans les archives. Mixant, dépareillant, il a tout changé sans rien changer. Rendant sa vocation première au grand œuvre de Chanel, son tailleur de tweed, il a balancé la jupe et sublimé la veste, lui restituant sa fonction de petit cardigan amical. Tendant au minimalisme, Gabrielle Chanel synthétisait, simplifiait, épurait. À l’inverse, Lagerfeld surchargeait jusqu’au rococo. À quelles attentes de la mode, à quel vide répondait-il? En cela aussi, il a été un précurseur des dernières décennies. Très cultivé, il le faisait avec distance, avec cynisme peut-être.

Pleurnicher sur son propre passé est le début d’une absence d’avenir. Karl Lagerfeld

De tous les Karl, le plus mystérieux est le Karl intime, même pour ceux qui le côtoyaient au quotidien. Pour cinq jours à New York, il emportait vingt-quatre valises; les valises, il les avait faites lui-même. Personne ne reniflait son linge sale. Lagerfeld était un être paradoxal. Très Allemand, hyperintello, lettré et polyglotte, il ne s’intéressait qu’à l’écume. «Je suis réellement superficiel», disait-il. Affamé de lectures, on ne sait ce qu’il en a fait. A-t-il jamais grandi? Quelle a été sa vie sexuelle? Était-il capable d’aimer? Son histoire d’amour/amitié ambiguë avec Jacques de Bascher, réplique du comte Kessler cher à sa mère, nourrit encore les fantasmes. L’un et l’autre l’ont dit, leur relation n’était pas charnelle. Chose remarquable, le napalm de la célébrité n’a pas dévoré Karl. Tout à la fois produit de masse et machine à produire, il a eu le courage d’alimenter le moloch médiatique pendant plus de trois décennies. Même masqué, il s’exposait. C’est la marque des braves. Bien sûr, il a mis en scène sa disparition. Karl Lagerfeld s’est retiré du monde, mais y avait-il vécu? Il s’endormait en écoutant très fort du cha-cha-cha. Te besamos mucho, Karl. Kisses. Küssen. Baci.

Il n’y aura pas d’enterrement. Plutôt mourir. Karl Lagerfeld

(24 heures)