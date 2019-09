L’histoire du bâtiment industriel commence

Une fabrique dans l’objectif

Exposition

Dans ce couloir du 1er étage de la Bibliothèque de Genève, on pourrait ne faire que passer. Ce n’est plus le cas depuis que la BGE y expose des images conservées au Centre d’iconographie genevoise.



Il a même été rebaptisé le «couloir des coups d’œil». Depuis ce printemps et pour quelques semaines encore, les photographies qu’on y voit représentent l’usine Gardy de 1918

à 1958. Cette florissante fabrique de matériel électrique porte le même nom que Frédéric Gardy, qui fut, de 1906 à 1937, le directeur de ce qu’on appelait alors la Bibliothèque publique et universitaire (BPU).



Cette parenthèse refermée, penchons-nous surce portrait photographique de l’usine Gardy, composé d’images d’ouvrières et d’ouvriers au travail ou au repos, de machines et d’équipements étranges. Il est l’œuvre de Max Kettel et Albert Grivel, auxquels fut confiée

la mission de montrer l’entreprisesous son meilleur jour. Leurs images respirent l’ordre, le calme et la discipline. Un idéal de perfection qui aurait pu prendre le chemin de la poubelle lors du rachat par ABB, en 1995, si des employés à l’âme d’archiviste n’avaient pas confié ce fonds à la Fondation du Collège du travail et son coordinateur Patrick Auderset, qui l’a à son tour remis à la BGE.



Jusqu’au 26 octobre

Jeudi 19 septembre à 18 h, explications et témoignages sur l’entreprise Gardy, dans l’Espace Ami Lullin