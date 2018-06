L'humain augmenté selon Gafsou

«Ce nouveau dogme érige l’être humain en Dieu.» Matthieu Gafsou a mis le transhumanisme dans son viseur. Dans son précédent travail, «Only God Can Judge Me», le photographe lausannois s’intéressait au monde de la drogue avec une distance bienveillante. Désormais, l’inquiétude domine dans son projet «transhumanisme(s)», bientôt exposé aux Rencontres d’Arles et publié par Actes Sud. «J’ai tendu à la neutralité, mais elle n’est pas complète. Je reconnais qu’il y a des orientations qui comportent leur critique intrinsèque.» Le transhumanisme, cette doctrine préconisant une humanité «augmentée», prête à toutes les interfaces, qu’elles soient chimiques, numériques ou mécaniques, pour améliorer ses performances, lui fait froid dans le dos pour au moins une raison: «L’idée d’un corps qui devient machine et non plus le lieu d’un plaisir charnel.»

Service nootropique

Dans son gigantesque atelier des hauts de Pully, qu’il partage avec plusieurs collègues et associations, les ordinateurs trônent certes en bonne place, mais c’est surtout l’espace dévolu à la table de ping-pong que le photographe dévoile fièrement, avant de servir un café. Un breuvage que son ouvrage mentionne comme un nootropique, soit une sorte de drogue apte à développer un impact positif sur la physiologie ou le psychisme, sans effets nocifs sur la santé. Des substances que le transhumanisme tend à promouvoir, que ce soit sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires, dans la perspective d’améliorer les conditions de vie. Matthieu Gafsou a évidemment documenté sous un jour froid et clinique ces adjuvants divers qui vont de la fiole de dopamine à la barre nutritive «totale».

Le photographe de 37 ans pose d’entrée de jeu la question des limites, du seuil à partir duquel le transhumanisme devient une idéologie spécifique, réduisant le corps à un rôle de véhicule pour un esprit potentiellement (ou plutôt virtuellement) immortel. L’une de ses premières images montre un corset métallique imaginé par le médecin suisse Jean-André Venel (1740-1791), qui visait à traiter les déformations de la colonne vertébrale. Un objet classé dans la catégorie des orthèses, soit un dispositif compensant une fonction absente ou déficitaire, au contraire de la prothèse, qui se substitue à une fonction. La distinction est d’importance à l’heure où ces substitutions de fonctionnalités humaines se répandent à grande vitesse.

«La prothèse aujourd’hui la plus répandue est probablement le smartphone, détaille ainsi Matthieu Gafsou. Des études ont démontré que les capacités mémorielles de ceux qui en font un usage intensif baissent. Dans un autre registre, ceux qui ne s’orientent plus qu’à l’aide de leur écran portable deviennent totalement perdus s’ils en sont dépourvus.» L’augmentation de ses facultés se paie paradoxalement et symétriquement par une diminution, un handicap programmé, lié à une dépendance technologique.

Adjonctions invasives

Les adjonctions prennent parfois un tour plus invasif, et «transhumanisme(s)» en répertorie un certain nombre qui passent par l’intervention chirurgicale. Du bon vieux stimulateur cardiaque à des greffes de puces aux fonctionnalités aussi diverses que discutables (déverrouiller les portes de sa voiture, par exemple), ces couplages de l’homme à la machine peuvent aussi ouvrir des perspectives inespérées pour des personnes atteintes de déficiences ou de lésions réputées incurables, comme la paraplégie. Des expériences d’abord effectuées sur l’animal puis transposées à l’homme donnent déjà de premiers résultats, comme c’est le cas à l’EPFL. Les photographies d’une souris cérébralement câblée précédant celle d’un patient tentant de remarcher font miroiter des espoirs dont on ne sait s’ils seront remplis à l’avenir. Les cuves russes pleines de cerveaux congelés (cryogénisés dans le jargon) laissent un peu plus sceptique…

À parcourir le discours formulé par les images de «transhumanisme(s)», des dynamiques discordantes transparaissent entre un univers scientifique qui, même s’il aime parfois se mettre en scène de façon utopique, et donc excessive, avance sur une temporalité planifiée et des individus qui expérimentent des initiatives plus marginales et risquées en tant que cobayes de leurs propres fantasmes. «Ceux qui s’implantent des puces sont souvent des crétins qui veulent faire chier leurs parents», commente Matthieu Gafsou en riant, mais en signalant également des scientifiques renommés. Mais les «biohackers» un peu rebelles et les grands laboratoires ont au moins un point commun: la nécessité d’un développement technologique qui ne peut se réaliser sans puissants investissements économiques. À chacun de voter en achetant ces nouvelles potentialités. Ou pas. (24 heures)