La Berlinale sacre l'Israélien Nadav Lapid

L'Ours d'or du Festival du film de Berlin a été décerné samedi soir au film «Synonymes» de l'Israélien Nadav Lapid, retraçant l'histoire d'un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre à Paris.

Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer «un scandale en Israël». Mais, a-t-il ajouté, «j'espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l'hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et soeurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions».

Un film, deux prix

Les prix d'interprétation masculine et féminine ont été attribué aux acteurs du film chinois «So Long, my son» de Wang Xiaoshuai, long métrage sur l'impact de la politique de l'enfant unique dans le pays.

La Chinoise Yong Mei et le Chinois Wang Jingchun incarnent un couple marqué par la perte d'un enfant, dont le film raconte l'histoire sur trois décennies après la Révolution culturelle, des années 1980 aux années 2010.

L'Allemande Angela Schanelec a été sacrée meilleure réalisatrice pour «I was at home, but». (afp/nxp)