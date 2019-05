La Fête de la danse investit 36 communes suisses

Chorégraphies en tout genre vont rythmer les rues et les scènes de l’ensemble du pays. Du 2 au 5 mai, la 14e édition de la Fête de la danse réunit professionnels et amateurs qui présenteront le fruit de leurs efforts et de leur créativité dans 36 villes suisses, dont onze romandes. À savoir Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains, Gland, Rolle, Genève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Porrentruy et Brigue.

Au menu: ateliers, performances itinérantes, soirées dansantes et plus de 600 cours d’initiations. Parmi ce très dense programme, dix compagnies sélectionnées par un jury tourneront d’une ville à l’autre pendant la manifestation.

À Lausanne, le parcours sonore Palimpsest – création de la Lausannoise Nicole Seiler – permettra d’explorer les potentiels poétiques du langage audiodescriptif. Réunies au sein d’une application pour téléphone, des pièces sonores inviteront à une promenade. Un guide touristique proposera aussi une visite de la ville avec la danse pour fil conducteur. À Gland, le Giron des musiques de La Côte donnera la cadence tandis que la place Pestalozzi devient désormais le centre des festivités à Yverdon. Vevey et Rolle mettront quant à elles en lumière leurs acteurs locaux, danseurs ou professeurs‚ ainsi que des sociétés locales et autres associations.

Le Swiss Battle Tour reprendra du service pour la deuxième fois. Cette compétition de danse urbaine se déroulera samedi 4 mai à Vevey, Lucerne et Lugano avant la grande finale prévue à Fribourg le dimanche. Différentes catégories sont au programme: popping, hip-hop, battle kidz et all style, coordonnées par Sally Sly, quadruple champion du monde de boogaloo.

La Fête de la danse, qui a attiré plus de 90’000 personnes en 2018, a été lancée en 2006 à Zurich à l’occasion de la Journée mondiale de la danse. Gratuit jusqu’à 16 ans, le pass de la fête coûte 15 francs et donne accès à tous les cours et spectacles en Suisse. À noter que cette édition sera marquée par le retour du Jura dans la programmation, notamment avec le projet participatif transfrontalier «Jonction» qui réalisera une œuvre collective à l’occasion de la réouverture de la ligne de train Belfort-Delle-Bienne.

36 communes en Suisse

Du 2 au 5 mai

www.fetedeladanse.ch