La Fête de la musique joue chez les grands

La Fête de la musique est gratuite mais ses chiffres claquent. Cinquante mille spectateurs attendus jeudi à Lausanne. Deux mille cinq cents musiciens inscrits. Cent huitante concerts! La capitale vaudoise assure la locomotive d’un rendez-vous solidement inscrit dans les habitudes cantonales, avec au moins sept villes ouvrant leurs places et leurs rues aux musiciens pros comme amateurs, dans des formats divers et sur un calendrier élargi — Lausanne, Montreux et Yverdon se calent précisément sur le solstice estival du 21 juin, fixé par la très sérieuse charte européenne de la Fête de la musique. Morges, Nyon, Bex ou La Tour-de-Peilz jouent la carte du week-end. Jeudi, vendredi ou samedi, qu’importe: il devrait faire beau.

Née en France en 1982 sous l’impulsion de la Mitterrandie victorieuse, incarnée jusqu’au cliché par son ministre de la Culture le «chébran» Jack Lang, la Fête de la musique a souvent emmêlé ses nobles intentions démocratiques dans les cordes du n’importe quoi populacier. Toutes les musiques dans la rue? La cacophonie guette. Mais passé ses difficultés d’organisation ou le trop-plein de sons mal coordonnés, la fiesta affiche depuis plusieurs années une santé radieuse. Et d’effriter sa réputation de déversoir à groupes incapables de trouver des engagements en clubs ou en festivals. Au contraire: si une majorité de formations utilise encore la Fête comme une première scène locale ou un tremplin, de nombreux musiciens confirmés, voire professionnels, placent dans leur agenda une halte dans le cadre gratuit et si possible convivial de l’événement.

En quelques années, Lausanne est devenue la deuxième plus grande Fête de Suisse, derrière Genève qui affiche un budget sans commune mesure et, rétribuant les musiciens, s’offre des têtes d’affiche internationales. «Sans esprit de polémique, Genève a profité de la Fête de la musique pour créer un festival de musiques, analyse Fabrice Bernard, président de l’association lausannoise. Nous restons fidèles à l’idée de gratuité originelle, un peu utopique mais qui permet de casser les hiérarchies. Avec le développement des conditions techniques, la création de pôles de programmation et des street stages ouvertes à tous sur simple inscription, on constate un vrai engouement du public comme des musiciens.» C’est un euphémisme: entre 2007 et 2018, le budget (aux trois quarts public) est passé de 164'000 francs à 365'000 francs, et le nombre de scènes de 33 à 60! Les autres villes suivent cet élan. À Yverdon, la nouvelle programmatrice Anne Skouvaklis espère accueillir 12 000 spectateurs dans la dizaine de lieux de musique ouverts dans la cité. «Nous en sommes à la 15e édition et la fréquentation reste solide. Les gens sont curieux et viennent écouter des musiciens de tous styles et tous niveaux. On reçoit une centaine de demandes et on sélectionne la moitié. Au minimum, on essaie de privilégier les groupes qui jouent juste!»

Je 21 juin Lausanne (dès 12 h), Montreux (dès 17 h), Yverdon-les-Bains (dès 16 h 30) Ve 22 juin Morges (dès 17 h) Sa 23 juin La Tour-de-Peilz (dès 14 h), Morges (dès 10 h), Nyon (dès 10 h), Bex (dès 18 h) (24 heures)