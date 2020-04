La Gale, rattrapée par le réel, elle garde sa rage combative

Le COVID-19 plus fort que La Gale? Le virus aura en tout cas eu raison d’«Acrimonium», troisième album de la rappeuse lausannoise qui devait marquer son grand retour, plus de quatre ans après «Salem City Rockers». Et se propager sur les scènes du pays, à commencer par le Romandie ce jeudi 9 avril. Vernissage repoussé au 18 juin, tout comme la sortie du disque. La pandémie aura stoppé net la promotion de ce dernier et le tournage des clips de l’artiste de 36 ans et de son équipe, forcés de garder leurs distances. Au téléphone, Karine Guignard, connue pour sa rage combative, son engagement social et ses vers corrosifs, ne cache pas un certain pessimisme face aux conséquences d’une telle crise. Qu’elles concernent la culture, ou, à plus large échelle, la société.

De quoi alimenter votre plume? Honnêtement, je n’ai pas du tout envie de me remettre à écrire maintenant. Trop de choses se bousculent dans ma tête. Comment nous, les «entertainers», dont le terrain est la scène, allons sortir de cette crise? Allons-nous devenir des artistes d’écran? C’est frustrant, mais je ne peux pas rager ou me plaindre. Il y a tellement pire que mon cas. Oui, je vais perdre de l’argent. Mais je pense à toutes celles et ceux qui sont sur la ligne de front. Tous les ouvriers sur les chantiers, qui ne devraient pas y être et qu’on envoie quand même au casse pipe.

Le renforcement du contrôle de l’Etat et des mesures sécuritaires liées à la situation inquiètent-ils l’artiste contestataire que vous êtes? Pour l’instant, en Suisse, les gens font encore plus ou moins ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de confinement strict. Mais les dérives sécuritaires vont venir rapidement. C’est déjà le cas avec la traçabilité des téléphones. Ce qui m’inquiète plus, c’est du point de vue mondial. Cette crise arrange les dirigeants fascisés. On est en train d’assister au point culminant de l’écrasement du faible par le fort. Les patrons sont déjà reclus dans leurs chalets, les autres dans leurs salons, alors que les employés et les ouvriers sont exposés quotidiennement au risque.

En repoussant la sortie d’«Acrimonium», doutiez-vous de sa pertinence durant cette période trouble? Je veux que l’album sorte comme il est, ne serait-ce que pour donner de l’importance à tout ce travail accompli. Mais je me demande presque s’il aura encore un sens après cette crise. Musicalement, il sera toujours d’actualité. Mais au niveau des textes, il pourrait ne plus refléter la réalité qui est en train d’être bouleversée. Je parle de contrôle social, de violences policières ou de racisme structurel. Comment tout cela aura évolué dans quelques mois?

Plus de quatre ans séparent vos deux albums. Dans le rap d’aujourd’hui, en mutation constante, c’est une éternité. Durant ces années, j’ai continué la scène et d’autres projets parallèles. Aujourd’hui, les rappeurs sortent des albums digitaux à la pelle. Ceux qui perdurent sont ceux qui prennent le temps. Le rap n’est "pas un sprint mais une course de fond", comme disait MC Jean Gab'1. Avec cet album, j’ai travaillé sur des productions plus actuelles, différentes de ce que j’avais l’habitude de faire. Ca prend plus de temps à les appréhender. Mon son évolue, mais je ne cherche pas à coller à tout prix à la mouvance actuelle. Si je débarquais avec de la trap, on me traiterait d’arriviste. J’essaye de rester la plus honnête possible.

Entre temps, le rap est aussi devenu la nouvelle pop et domine désormais l’industrie musicale. Tant mieux, il n’y aura jamais assez de rap. Il faut vivre avec son temps. Les réfractaires n’ont pas dit ça quand le rock était devenu mainstream il y a plus de vingt ans. Aujourd’hui, on se fait chier avec le rock! Le hip-hop est bien plus punk. Ce que je constate par contre, c’est que les médias ou les majors mettent d’avantage en avant un rap moins offensif. Le rap cru des cités, celui d’enfants d’immigrés aux parcours cabossés, est toujours dans l’ombre. Même si c’est celui qui cartonne le plus en streaming.

Craignez-vous que l’impertinence et la revendication, qui font l’essence du genre, soient absorbées par l’industrie? C’est déjà le cas. Mais depuis sa création le rap a toujours eu les deux côtés: le bling bling pour le divertissement, et celui plus dur et engagé. C’est bien que les deux coexistent, que certains rappeurs puissent aujourd’hui réussir économiquement, asseoir leur statut d’artiste, payer une maison à leur maman. Et que d’autres continuent à faire du rap plus engagé, alternatif et underground. Ce qui me parait dangereux, en revanche, c’est la digitalisation de la musique. Tout va trop vite, les jeunes rappeurs sont plus paresseux, travaillent moins leurs albums et leurs concerts Avec la facilité, on cherche la brillance avant de trouver le sens à son art.

Les femmes semblent aussi y avoir d’avantage leur place. Oui, car il est moins difficile de s’imposer dans la société en général, les femmes refusent de plus en plus la condition pourrie à laquelle on les a habituées. Il y a aussi d’avantage d’artistes féminines dans le hip-hop et le R&B, comme Lizzo, Beyoncé ou Janelle Monae, qui ont été des modèles pour les jeunes. Avant, on était plus ou moins cinq femmes à se partager le rap en francophonie. Aujourd’hui il y en a des dizaines. C’est une bonne chose, mais pour dépasser le stade de ton sexe, il y a encore du boulot. C’est pour ça que je suis opposée aux quotas. Une rappeuse ne devrait pas être plébiscitée parce qu’elle est une femme, mais parce qu’elle a du talent.