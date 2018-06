La Nuit des Images jardine l’œil à l’Élysée

La garden-party des amoureux de la photographie est de retour dans les jardins du Musée de l’Élysée ce samedi. L’occasion, évidemment, de visiter à l’œil les actuelles expositions de l’institution – consacrées à l’usage de la photographie de Jean Dubuffet et aux merveilles intimes de Lartigue.

Mais le rendez-vous nocturne, dont il s’agit de la 8e édition, permet aussi de prendre des sentiers plus insoupçonnés pour cultiver son regard. Dans le parc environnant, trois axes sont suggérés par l’Élysée dans son programme pour mieux musarder dans ce jardin d’images pour noctambules.

Dès 16 h, la Nuit Engagée entame sa partie sur le terrain de basket avec l’animation «Dialogues sur l’humanité: affronter les images de conflit», suivie, dès 22 h, par une série de projections réunies sous l’intitulé «Principes humanitaires, ici et maintenant». Un volet complété par des coups de cœur, une discussion, un film sur Josef Koudelka…

Didon sur Grand Ecran

La Nuit Découverte propose son lot d’installation, de concert (Cyril Cyril dès 19 h sur l’Esplanade) et de performances, dont celle, vidéo, de Juliette Deschamps, The Tragedy of Dido (0h30, Le Grand Écran).

La Nuit Littéraire fait évidemment la part belle au Salon du livre photo (dès 16 h), discute le cas Dubuffet avec des spécialistes (18 h), mais propose également des «Lectures électriques» avec un versant plus familial, intitulé «Murmures».

Projections, pages, cimaises et voix: les chemins sont tracés. Il ne vous reste plus qu’à vous perdre. (24 heures)