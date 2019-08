La «bibliothèque des bibliothèques» fait voyager les livres depuis près d’un siècle

Lorsqu’on emprunte un livre dans une bibliothèque du canton, il y a fort à parier que l’on tombe sur un volume qui appartient en réalité à Bibliomedia, la «bibliothèque des bibliothèques». «Nous proposons des prêts longue durée de six mois à un an, ce qui permet aux structures communales d’offrir régulièrement aux lecteurs de nouveaux titres en plus de ceux qu’elles achètent», détaille Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia pour la Suisse romande. Un service de prêt payant très apprécié par exemple à la Bibliothèque de Cossonay. Pas pour le dernier Guillaume Musso, acheté de toute façon avec la garantie de sorties fréquentes des rayons, mais pour des propositions plus spécialisées: «Nous pouvons ainsi mettre à disposition un choix d’ouvrages en grands caractères pour les personnes qui ont des difficultés à lire, ou certains livres documentaires, ou encore tester ce qui fonctionne pour les col­lections de romans pour adolescents ou les BD. Puis, si ça marche, on les achète. Bibliomedia propose aussi d’intéressantes formations pour les bibliothécaires», explique la responsable, Hedwige Gigon.

Les lecteurs, par contre, ne connaissent pas forcément Bibliomedia, car ils ne peuvent pas emprunter directement des ouvrages au bibliocentre romand de la rue César-Roux, à Lausanne. C’est donc dans une relative discrétion que ce temple du livre vit depuis 40 ans déjà dans ce qui fut l’ancienne douane, puis l’École de médecine de Lausanne. La soirée du 30 août marquera cet anniversaire au jour près.

La tradition de faire voyager les ouvrages remonte cependant à bien plus loin que 1979. Cette fondation nationale de droit public a été créée en 1920 pour «relever le niveau intellectuel, moral et professionnel de toutes les classes de la population», selon le vocabulaire de l’époque, sur le fonds de la bibliothèque du soldat constituée durant la guerre 14-18, avec la mission d’ouvrir des bibliothèques dans toute la Suisse. La Confédération reste son principal soutien financier.

Des années 20 à 60, cette mobilité des livres s’est traduite physiquement par les très belles caisses en bois dans lesquelles ils circulaient. Aujourd’hui remplacées par des sacs en toile plus légers, elles contenaient de 20 à 100 livres. Envoyées par la poste, elles dissimulaient des rayonnages faisant office de présentoirs. Dans une lettre de 1979, Jacques Chessex écrit ainsi se souvenir des caisses de livres que son père, Pierre Chessex, faisait venir chaque été à la montagne, de ce qui s’appelait alors la Bibliothèque pour tous.

Depuis, Bibliomedia n’a cessé de promouvoir la lecture sous toutes ses formes, et pour tout le monde. «Nous allons lancer un projet pour que les bibliothèques puissent répondre aux demandes de tous les publics, pour des personnes en situation de handicap, d’illettrisme ou celles issues de la migration», indique Céline Cerny, médiatrice culturelle.

Sans compter l’offre e-bibliomedia, qui permet depuis 2014 aux 90 bibliothèques affiliées de proposer sur leurs sites respectifs un large catalogue d’ouvrages numériques. Une offre que l’institution aimerait encore une fois rendre plus accessible, car télécharger un livre numérique demande une certaine compétence technique. Soit 17 clics en moyenne selon une étude. L’action de la fondation essaime bien au-delà, en finançant par exemple la Nuit de conte ou l’opération «Né pour lire». Elle met aussi à disposition des enseignants de l’école obligatoire les volumes pour les «lectures suivies». Ses ouvrages circulent encore dans des garderies, hôpitaux, centres d’accueil de demandeurs d’asile ou des prisons. Qu’ils soient de papier ou virtuels, Bibliomedia n’a pas fini de faire voyager les livres.