La polenta vaudoise existe!

Il faut montrer patte blanche aux deux oies et au jars qui gardent le Domaine Le Pontet, à Gingins, pour pouvoir rencontrer le souriant patron des lieux, Alexandre Mestral, qui a repris le domaine paternel en 2015. En cette très fraîche matinée de janvier, un coup de gel vient rappeler que les airs frais du Jura vaudois ne sont jamais très loin. Au four et au moulin – bien évidemment – l’agriculteur de 40 ans avoue que 2019 sera une vraie année de transition rythmée par de gros travaux. Avec sa compagne, Caroline Cuennet, ils débordent d’idées pour valoriser les produits de leur ferme, mais veulent prendre le temps de faire bien les choses. Un self-service devrait voir le jour au printemps afin de proposer aux passants farines, œufs, huiles, eaux-de-vie et autres confitures. Mais en attendant, c’est un produit très apprécié lors de la saison froide qui connaît une croissance prometteuse: la polenta de maïs rustique.

Le Belgrano n'apprécie pas l'altitude

«Ce qui me plaît, c’est de tout faire, de la graine à l’assiette», sourit Alexandre Mestral, qui avoue que c’est avant tout parce qu’il raffole de polenta qu’il a décidé de planter une variété de maïs bien spécifique sur le domaine familial. «Nous en mangeons souvent avec nos trois filles, mais je ne supporte pas la version industrielle qui est très pâteuse. C’est vrai que les gens sont pressés et que ça les arrange bien de se contenter de verser un peu d’eau bouillante sur le mélange mais, pour moi, ce n’est pas la vraie polenta. J’ai dû pas mal chercher avant de trouver la semence qu’il me fallait. Du maïs Belgrano jaune soleil. J’en ai planté un hectare en 2016 avec une seule crainte: cette variété n’aime pas l’altitude et ne pousse en général pas bien au-dessus de 400m. Mon champ le plus bas est à 450m, mais on dirait bien que le maïs n’a rien remarqué!»

Magnifier ses produits

Après cet essai prometteur, le Domaine Le Pontet récolte 600kg en 2017, puis 1,5 tonne en 2018. «La croissance est régulière et ce maïs tessinois aime le chaud, ce qui est une bonne nouvelle quand on considère les changements climatiques, analyse le passionné. Comme nous sommes producteurs, transformateurs et vendeurs, nous devons aussi assurer la promotion de notre produit en le proposant dans les marchés de village et en expliquant aux intéressés comment le magnifier. Je peux aussi compter sur l’association Marché Paysan, où on retrouve plein de superproduits locaux. On aime bien mettre des recettes sur nos emballages et, pourquoi pas, plus tard, faire déguster aux clients des produits finis. Mais pour cela il faut du temps…»