La star des bambins Gaëtan file la banane à Gland

Il était totalement «Zingoingoin», le voilà maintenant roi des bananes! Gaëtan, le chanteur préféré des bambins armé de son ukulélé jaune et de sa folie douce, fait se trémousser les familles romandes sur des airs déjantés grâce à son dernier show vitaminé «Chope la banane», qu’il joue à Gland ce samedi.

«Souris, ça fait la vie jolie», l’entend-on chanter sur ce nouveau disque qui donne son nom au spectacle. Annonciateur du ton joyeux et optimiste à venir. Auteur-compositeur-interprète, avec déjà six albums à son actif, le Morgien de 44 ans a séduit plus de 50’000 petits fans en francophonie. Et s’est attiré les compliments d’Henri Dès, ou même les services du musicien français Sanseverino, avec qui il a signé plusieurs morceaux aux sonorités jazz manouche sur son dernier disque «Zingoingoin». Accompagné de ses musiciens, le chanteur ne fait pas dans la comptine pour berceaux. Gaëtan sur scène, c’est avant tout un concert qui décoiffe avec ses chansons pop, blues rock ou funk.

Plus de 30 spectacles

Gaëtan ouvre la saison 2019-2020 du théâtre de Grand-Champ, qui propose plus de 70 rendez-vous dont près de 30 spectacles ou concerts entre cinéma, musique classique ou actuelle, humour, cirque, jeune public et théâtre. Parmi les coups de cœur des programmateurs, «La tragédie comique» (5 nov) et «Au bord de l’eau» (7 nov), deux pièces poétiques de la compagnie belge La Fabrique Imaginaire qui questionnent la création théâtrale. Mais aussi «Spiridon Superstar» (30 jan), une comédie rocambolesque de et avec Virginie Lemoine, où Pierre Aucaigne incarne le champion olympique, et les deux créations de l’auteure et metteure en scène lausannoise Julie Annen pour le jeune public: «La Soupe au(x) caillou(x)» (16 nov) et «Chèvre/Seguin/Loup» (5 fév).

Côté musique, Grand-Champ reçoit le Quatuor Prazak de Prague (26 jan), le Sine-Nomine avec Michel Westphal et Philippe Dinkel (16 fév), sans oublier les afterwork avec le rock de Polar Circles (14 nov), la pop de Shana Pearson (12 déc) ou la folk de Marzella (26 mar).

Nouveauté cette saison, le théâtre est administré et animé dans sa totalité par la Ville. Le service culturel de Gland prend les rennes de la programmation qui était jusqu’alors assurée par d’autres associations. En plus des abonnements habituels, trois nouvelles formules seront disponibles: le forfait «Découverte», qui donne accès à 10 entrées non nominatives, le pass famille ou le «Comme d’habitude» et ses places attribuées dans le théâtre.