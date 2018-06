La trilogie des ombres tire un brillant rideau

«Tu diras que c’était les elfes.» Elles ont bon dos, les féeries islandaises. Surtout lorsqu’il s’agit d’excuser un acte innommable. Cette phrase qui hante les pages du «Passage des ombres» donne le ton du dernier tome de la trilogie d’Arnaldur Indridason. D’entrée de jeu, le lecteur est troublé. Il ne retrouve pas Flovent ni Thorson, les enquêteurs qui ont fait le job pendant les deux premiers tomes de la série, qui se déroulaient, faut-il le rappeler, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Celui qui mène aujourd’hui le dernier bal des ombres se nomme Konrad. L’homme a tout son temps. Retraité de la police criminelle de Reykjavik, vivant seul, il se replonge volontiers dans sa vie passée et se remémore son enfance dans le quartier mal famé des Ombres, en compagnie d’un père malfaisant, peu doué pour l’éducation et l’amour. Ce Konrad est donc particulièrement touché par la mort d’un vieil homme solitaire, retrouvé étouffé dans son lit, de manière peu naturelle. Fait étrange, la victime conservait à portée de main des coupures de presse datant de soixante ans déjà, relatant la découverte du corps d’une jeune couturière dans le passage des Ombres. C’était en 1944, pendant l’occupation américaine de l’île et la fameuse «situation» qui faisait tant jaser: de jeunes Islandaises préféraient alors aux rustauds de leur pays les jeunes soldats propres sur eux qui leur promettaient monts et merveilles.

Qui s’intéresse encore à ces faits anciens? Konrad, bien sûr, car il se souvient de l’affaire. Il veut savoir pourquoi cet ancien crime refait surface, après tout ce temps, et quel est son lien avec la mort du vieil homme. Mais c’est surtout Arnaldur Indridason qui se passionne pour cette période charnière de l’histoire de l’Islande. Il n’est pas diplômé en histoire pour rien. Avec une grande habileté, un sens inné des dialogues et des restitutions d’ambiances assez sombres, l’écrivain va mêler deux époques et deux enquêtes dans un jeu de miroirs captivant.

L’auteur n’a d’ailleurs pas besoin de recourir au truc de l’écriture italique, cher à certains polars suédois, pour faire comprendre au lecteur qu’il s’agit là d’un récit situé dans le passé. Tout se répond et s’enchaîne ici facilement, les cheminements des uns sont repris soixante ans plus tard par d’autres intervenants dans un récit qui tient son lecteur en haleine jusqu’au dénouement. «Tu diras que c’était des elfes.» Tu parles! (24 heures)