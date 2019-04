Lausanne, haut lieu de la mode

Lausanne, capitale de la mode? «Malgré ce que l’on pourrait penser, la ville a toujours été un haut lieu de l’industrie», explique Claude-Alain Künzi, commissaire de l’exposition «Silhouette. Le corps mis en forme», présentée par le Musée historique de Lausanne du 12 avril au 29 septembre.

Au travers de cinq chapitres et d’une série de focus sur vingt-quatre pièces masculines et féminines, toutes portées dans la région et exposées pour la première fois, le visiteur peut découvrir la métamorphose de la silhouette, du XVIIe siècle à nos jours. «Nous avons été capables, grâce à la collection du musée composée de quelque 3000 pièces, de retracer l’histoire de la mode ainsi que celle de l’évolution du vêtement», affirme-t-il fièrement.

Des silhouettes peu naturelles

Le XVIe siècle par exemple voit naître les débuts des corps à baleine, ancêtre du corset: «Ces pièces emblématiques, dont le but était de mettre en avant le buste et la poitrine des femmes, forment, voire créent de nouvelles silhouettes qui ne sont pas naturelles», explique Claude-Alain Künzi. Il rappelle que malgré l’image négative qui leur est associée (rigides, contraignants), certaines femmes ne les portaient pas plus de quelques heures…

Au fil du parcours, on apprend que ce sont les hanches et les fesses qui restent probablement les parties du corps féminin qui ont le plus accaparé l’attention dans l’histoire de la mode et du vêtement. Elles prennent de l’importance dès le XVIIe siècle, avec l’apparition des robes en forme de cloche. «Dès le XIXe, l’accent est mis sur le volume arrière, raconte Claude-Alain Künzi. Il y a une multitude de façons de mettre cette partie en valeur, comme avec les faux culs.» Plusieurs de ces pièces, moins pénibles à porter que les corsets mais pas forcément plus pratiques, peuvent être admirées. «À l’époque, la femme est image: elle doit être belle et c’est tout. Ses tenues sont magnifiques, mais elle n’est pas vraiment libre de ses mouvements», ajoute-t-il.

Accès au travail et au sport

Mais plus on avance dans la visite, plus on remarque que ces silhouettes dessinées par les habits commencent à se brouiller, à se rapprocher du corps naturel. Gentiment, on est témoin d’un vêtement qui épouse désormais les formes du corps. «Dès le début du XXe siècle, le statut de la femme dans la société change et son rapport au vêtement aussi, continue Claude-Alain Künzi. Elles commencent à avoir accès au monde du travail et au sport. Leurs habits deviennent plus pratiques et elles changent ainsi leur manière de les porter.» Et malgré le fait que les années 30 voient le retour des formes galbées, la révolution aura à tout jamais changé les choses: «Le corps est désormais la structure sur laquelle le couturier construit la silhouette», explique-t-il.

Le voyage dans le temps se termine au XXIe siècle, dans les rues de la capitale romande. La photographe Christiane Nill a demandé aux Lausannois ce qu’ils pensent de la manière dont les gens de leur ville s’habillent. «Les avis divergents et varient. Ce qui est sûr, c’est que Lausanne est depuis toujours un lieu incontournable de la mode en Suisse. Preuve à l’appui!» termine-t-il. (24 heures)